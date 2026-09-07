Raphaëlle Ricci : Jenifer lui rend hommage, plusieurs mois après une fausse rumeur sur sa mort

La chanteuse Jenifer a rendu un hommage appuyé à Raphaëlle Ricci, son ancienne professeure d’expression scénique à la Star Academy, lors d’un entretien accordé à Christophe Beaugrand sur M Radio le vendredi 5 septembre 2026. Une déclaration qui intervient plusieurs mois après que l’ex-coach a dû démentir publiquement, en janvier, une fausse rumeur annonçant son décès.

Vainqueure de la toute première saison de la Star Academy en 2001, Jenifer s’est replongée dans l’ambiance du premier casting de l’émission, vingt-cinq ans après. « On était plein d’excitation. On était les firsts, donc les premiers à vivre cette expérience humaine… hors normes », a-t-elle raconté au micro de M Radio, avant d’évoquer « des rencontres exceptionnelles ».

Parmi elles, celle de Raphaëlle Ricci occupe une place particulière pour la chanteuse. « Elle était géniale parce qu’elle faisait le rentre-dedans dont j’avais besoin en tout cas », a confié Jenifer, qui dit avoir puisé dans les cours de sa professeure de véritables déclics artistiques. « Elle m’a fait sortir des émotions… un peu inattendues », a-t-elle ajouté.

Cet hommage intervient après un épisode nettement plus difficile pour Raphaëlle Ricci. Professeure d’expression scénique sur plusieurs saisons de la Star Academy, discrète depuis son départ de l’émission en 2008, elle a dû prendre la parole sur Facebook le 26 janvier 2026 pour couper court à une fausse information annonçant sa mort après, selon la rumeur, « un long combat mené dans le plus grand secret ».

Un démenti ferme sur les réseaux sociaux

Face à cette rumeur, Raphaëlle Ricci n’avait pas mâché ses mots. « Je suis en pleine santé et cette information est totalement fausse. Il est regrettable de voir de tels procédés utilisés sur les réseaux sociaux », avait-elle écrit sur Facebook, avant de signaler la publication mensongère et de se réserver le droit d’engager des poursuites judiciaires.

Une méthode longtemps controversée, aujourd’hui réévaluée

Ce n’était pas la première fois que l’ancienne coach devait répondre à une polémique la concernant. Sa méthode, jugée exigeante voire brutale à l’époque de la Star Academy, a depuis été réévaluée par plusieurs de ses anciens élèves, qui ont publiquement reconnu son rôle dans le lancement de leur carrière. L’hommage de Jenifer, vingt-cinq ans après ses débuts, s’inscrit dans cette reconnaissance tardive portée à une figure emblématique de l’émission.