Ciara annonce attendre son cinquième enfant, le quatrième avec Russell Wilson

La chanteuse américaine Ciara a annoncé, dimanche 6 septembre 2026 sur Instagram, qu’elle attend son cinquième enfant. Il s’agit du quatrième enfant à naître de son mariage avec l’ancien quarterback de NFL Russell Wilson , retraité depuis le début de l’année après quatorze saisons professionnelles.

Sur les photos et vidéos publiées avec son époux, la chanteuse de 40 ans pose enceinte devant une corde à linge où sont accrochés des vêtements d’enfants. Quatre d’entre eux portent les prénoms de ses enfants déjà nés — Sienna, 9 ans, Win, 6 ans, et Amora, 2 ans, tous trois nés de son union avec Russell Wilson, ainsi que Future, 12 ans, né d’une précédente relation avec le rappeur Future. Un cinquième vêtement, une grenouillère vierge de toute inscription, symbolise l’enfant à naître. « One more person to Love », a légendé le couple, tandis que Russell Wilson a ajouté en commentaire : « Baby Cinco ! ».

Cette annonce ne surprend guère l’entourage du couple. Selon des propos de Ciara rapportés par la presse américaine, Russell Wilson avait évoqué l’idée d’un cinquième enfant peu après la naissance d’Amora, en décembre 2023, en lui demandant : « So cinco ? ». La chanteuse avait alors répondu à son mari de lever le pied, jugeant la question mal choisie si peu de temps après l’accouchement.

Aucune date d’accouchement ni sexe de l’enfant à naître n’ont été précisés par le couple, qui a fêté ses dix ans de mariage en juillet 2026.

Une famille recomposée après une relation tumultueuse avec le rappeur Future

Avant de fonder ce foyer avec Russell Wilson, Ciara avait connu un parcours sentimental plus compliqué. Elle avait accueilli son premier enfant, Future, en 2014, alors qu’elle était fiancée au rappeur du même nom. Leur séparation, largement commentée à l’époque, avait précédé sa rencontre avec le joueur de football américain, qu’elle épouse en 2016.

Depuis, le couple a eu trois enfants et affiche une vie de famille régulièrement mise en avant sur les réseaux sociaux, entre apparitions publiques et tournées musicales partagées avec les enfants.

Une tournée en famille avant la rentrée scolaire

Ciara avait emmené ses enfants sur la route lors de sa tournée aux côtés de Missy Elliott et Busta Rhymes, entamée après la naissance d’Amora. « Mes enfants ont voyagé avec moi, et je n’aurais pas pu le vivre autrement », avait-elle confié à l’issue de cette expérience, évoquant des enfants ravis de partager la scène avec elle.

De retour à la maison, l’artiste avait dû reprendre un quotidien plus classique. « Je pensais à tout ce que j’avais à cocher pour l’école », avait-elle raconté, décrivant une séance shopping consacrée aux fournitures scolaires de ses quatre enfants avant la rentrée.