Bénin : le 1er album « Le fils du pays » du chanteur Nikanor déjà disponible

Le chanteur Nikanor a lancé son premier album intitulé Le Fils du pays ce jeudi 16 juin 2022, jour de son anniversaire. Composé de 17 titres, l’album expose les conditions de vie à la campagne et en ville en passant par l’amour.

C’est officiel! Annoncé depuis plus d’un an, Nikanor a enfin joint l’acte à la parole en dévoilant pour le bonheur de ses fans, son premier album titré « Le Fils du pays ». Avant son lancement, l’album a fait objet d’une séance d’écoute à Golden Tulip Le Diplomate à Cotonou le samedi 04 juin 2022 en présence de plusieurs artistes et acteurs du showbiz béninois.

« C’est le Bébé de tout un peuple, il savait à sa naissance que ce monde allait être dur, qu’il fallait se protéger alors il a opté pour des lunettes pour devenir le fils du Pays« , a confié Nikanor. Pour lui, cet album est une remise en question de ce monde, de ses difficultés à s’en sortir et de ses relations tumultueuses avec les femmes.

Actuellement en précommande sur CD et clé USB, puis en Streaming, Nikanor entend présenter son premier album au public béninois lors d’une tournée nationale dans les grandes villes du pays. La tournée sera clôturée par un géant concert prévu pour le 25 Décembre 2022.