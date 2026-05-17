Flavie Flament porte plainte pour viol contre Patrick Bruel, d’anciennes archives réapparaissent

Flavie Flament a annoncé le 15 mai sur Instagram qu’elle porte plainte pour viol contre Patrick Bruel, des faits qu’elle situe en 1991 et qui font suite à une enquête de Mediapart révélant plusieurs témoignages à charge. L’annonce relance un dossier déjà médiatisé depuis mars, alors que des archives et des réactions publiques entretiennent le débat autour de ces accusations.

Sur son compte Instagram, l’ancienne animatrice de Télématin a déclaré : « J’ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol. Pour que la vérité éclate, pour que justice soit rendue. » Selon les éléments publiés par Mediapart, les faits dénoncés se seraient déroulés en 1991 dans l’appartement parisien du chanteur. Dans cette enquête, Flavie Flament figurait parmi les témoins ayant pris la parole sous le pseudonyme d’« Eva ». Elle avait alors 51 ans au moment de la publication et a retracé des souvenirs marquants, dont un épisode où elle affirme s’être réveillée après un « black‑out » en le voyant reboutonner son pantalon.

Flavie Flament relate également une rencontre ultérieure dans les couloirs de TF1, où elle affirme que Patrick Bruel lui aurait dit : « Tu te souviens ? », lui assurant qu’ils avaient eu une relation sexuelle. Ces éléments figurent dans le récit transmis aux médias et repris par plusieurs titres. De son côté, Patrick Bruel a jusqu’ici nié les accusations portées contre lui et, selon son avocat cité sur BFMTV, il « se défendra comme il s’est déjà défendu à l’occasion des deux enquêtes qui ont précédé ces plaintes avec constitution de partie civile ». Les magistrats compétents ont reçu plusieurs signalements et certains parquets se sont saisis du dossier.

Archives, réactions publiques et contexte judiciaire

Dans les heures qui ont suivi l’annonce de Mme Flament, des images d’archives ont refait surface sur les réseaux sociaux : en 2001, elle présentait l’émission Stars à domicile sur TF1 au cours de laquelle Patrick Bruel figurait parmi les invités. Sur ce plateau, la présentation et l’attitude professionnelle de l’animatrice ont été vues par des internautes comme un témoignage des contraintes entourant la prise de parole des victimes à l’époque. Des extraits de cette séquence ont été massivement partagés, notamment sur Twitter.

La publication de Mediapart en mars avait déjà rassemblé plusieurs témoignages d’autres femmes mettant en cause le chanteur pour des faits d’agression sexuelle et de viol. Après ces révélations, des associations et collectifs ont appelé au boycott de certaines manifestations où Patrick Bruel est programmé cet été et circulent des pétitions visant à annuler ses participations. Ces initiatives figurent dans les réactions publiques rapportées par les médias.

Sur les réseaux, des internautes ont défendu Flavie Flament, invoquant notamment le phénomène d’amnésie traumatique et la pression médiatique et professionnelle qui peuvent retenir une victime de parler immédiatement. D’autres messages soulignent la difficulté pour des personnes médiatisées de dénoncer des comportements d’agression lorsqu’un mis en cause occupe une position très exposée.

Selon les informations disponibles, la plainte de Flavie Flament s’inscrit dans un dossier plus large qui a suscité plusieurs enquêtes et prises de parole médiatiques ces derniers mois, les protagonistes et les institutions judiciaires concernés ayant communiqué de manière ponctuelle sur l’avancement des procédures.