Star Academy : Bastiaan annonce que son état de santé ne s’améliore pas

À l’occasion de la tournée 2026 de la Star Academy, Bastiaan, l’un des visages les plus populaires de la troupe, a annoncé qu’il devait s’absenter de plusieurs dates en raison d’une blessure persistante, provoquant l’inquiétude de ses fans et l’ajustement du programme de la tournée.

Le 7 février 2026, Ambre a remporté la finale de la Star Academy face à Léa. Les candidates ont rapidement enchaîné interviews et répétitions, avant de rejoindre les artistes retenus pour la tournée, lancée vingt jours plus tard à Reims. Bastiaan figure parmi les participants de cette tournée, qui mobilise l’ensemble des anciens élèves sélectionnés pour des rendez‑vous en France et à l’étranger.

Parcoursateur artistique et acteur, Bastiaan est décrit par ses camarades comme l’un des piliers du groupe. Interrogée par NRJ, Anouk a souligné son rôle fédérateur au sein de la troupe, tandis que Sarah l’a qualifié de « main character », plaçant l’artiste au centre des dynamiques d’amitié et de représentation sur scène.

Projet parti en sucette en pleine tournée

A quelques semaines de la fin du calendrier de concerts, Bastiaan a rencontré un problème de santé qui l’a contraint à modifier sa présence sur certaines dates. En début de semaine, il a annoncé qu’il ne pourrait pas monter sur scène lors de la représentation prévue à Genève. Dans un message adressé à ses abonnés, il a expliqué que la médecin lui avait formellement recommandé de ne pas performer « pour ne pas aggraver la situation ».

Le chanteur a tenu à rassurer en précisant que, selon lui, « il n’y a rien de grave », et qu’il comptait se reposer pour favoriser son rétablissement. Il a exprimé ses regrets vis‑à‑vis des spectateurs déçus et insisté sur le fait qu’il faisait tout son possible pour revenir rapidement.

Malgré ces premières annonces, l’état de santé de Bastiaan ne s’est pas amélioré dans l’immédiat. Dans une story publiée vendredi 15 mai sur son compte Instagram, il a indiqué qu’après consultation médicale il ne pourrait pas être présent sur scène durant le week‑end à venir. Il a déclaré être « brisé » par cette absence et a réaffirmé ses efforts pour se remettre.

Dans ce même message, Bastiaan a remercié les personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien et a exprimé sa gratitude envers ses fans, concluant par « Je vous aime fort ». Aucune information supplémentaire sur la nature précise de la blessure n’a été communiquée par l’artiste ou son entourage au moment de ces publications.