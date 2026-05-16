Noam Bettan, le Français en lice pour Israël à l’Eurovision 2026

Noam Bettan , candidat d’Israël à l’Eurovision 2026, se distingue par une identité artistique trilingue et des racines françaises affirmées, soutenu publiquement par la chanteuse Indila . Lors de la 70e édition du concours organisée à Vienne le samedi 16 mai, son morceau Michelle a attiré l’attention des bookmakers et des médias européens.

Né à Ra’anana en Israël, Noam Bettan revendique une double culture : ses parents, de confession juive et originaires de Grenoble, ont émigré en Israël dans les années 1990. Il a passé ses premières années de vie sur la côte nord-est française et maîtrise le français en plus de l’hébreu et de l’anglais. Cette filiation franco-israélienne est régulièrement soulignée dans ses interviews et par la presse.

La chanson qu’il défend à l’Eurovision, Michelle, reprend cette multiplicité linguistique : elle comporte des passages en français, en hébreu et en anglais, et se présente comme une ode à l’amour cosmopolite, selon sa présentation lors du concours.

Parcours jusqu’à l’Eurovision et soutien d’Indila

La sélection israélienne qui l’a propulsé sur la scène européenne lui a souri grâce à une prestation remarquée : sa reprise de Dernière danse, titre d’Indila, lui a valu la note maximale de 72 points sur 72 lors de la phase de qualification. Ce score parfait a été attribué en reconnaissance de sa maîtrise de la langue française et de l’interprétation de la chanson.

Indila, évoquée comme une influence majeure pour Bettan, est intervenue dans le parcours du chanteur en l’aidant à franchir l’étape de la sélection nationale, selon les éléments diffusés lors de la promotion du candidat. Cette collaboration a été mise en avant dans les portraits médiatiques consacrés au représentant israélien.

Sur la scène eurovisive, Noam Bettan figurait parmi les favoris des preneurs de paris au moment de sa prestation. Il était classé quatrième des bookmakers, derrière les contributions de la Grèce, de l’Australie et de la Finlande. Les observateurs ont relevé l’originalité de sa proposition scénique, reposant sur un mélange linguistique et des références musicales francophones, notamment l’influence de Stromae et d’Indila citée par son équipe.

Dans ses interventions publiques, Bettan a souligné sa double appartenance culturelle et linguistique, un élément récurrent de sa communication depuis la sélection israélienne jusqu’à sa participation à Vienne. Les chiffres de points obtenus durant la sélection nationale et son positionnement chez les bookmakers ont été relayés par la presse spécialisée et lors des émissions couvrant le concours.