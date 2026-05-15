Patrick Bruel mis en cause par Flavie Flament pour viol, il répond

Flavie Flament a annoncé ce vendredi 15 mai 2026, sur son compte Instagram, avoir déposé plainte contre le chanteur Patrick Bruel , l’accusant de l’avoir violée en 1991 alors qu’elle avait 16 ans. La révélation intervient après la parution d’un dossier de Mediapart rassemblant de nouvelles mises en cause du chanteur par plusieurs femmes et au moment où Patrick Bruel, âgé de 67 ans, fait l’objet de trois enquêtes ouvertes à Paris, à Saint‑Malo et en Belgique.

Dans son message public, Flavie Flament explique avoir saisi la justice « pour que la vérité éclate » et se dit solidaire des autres plaignantes. Elle affirme porter la plainte « pour la jeune fille que j’étais » et déclare vouloir joindre « sa voix à celles des autres femmes qui s’élèvent en France, en Belgique et au Canada ». Flament avait déjà témoigné anonymement dans le dossier de Mediapart avant de rendre publique sa démarche.

La trajectoire personnelle de Flavie Flament est rappelée dans sa prise de parole : auteure de La Consolation (2016), elle avait alors dénoncé un viol subi à 13 ans par le photographe David Hamilton et participé, à la demande de la ministre Laurence Rossignol, à une mission sur le délai de prescription des crimes sexuels, travail qui a contribué à l’allongement de ce délai de vingt à trente ans en 2018.

La réponse des avocats de Patrick Bruel

Par la voix de ses avocats, Me Christophe Ingrain et Me Céline Lasek, Patrick Bruel a réagi auprès de l’Agence France‑Presse. Les conseils du chanteur affirment que Patrick Bruel « n’a jamais drogué Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport ». Ils précisent que les deux personnalités se sont connues dans les années 1990 et qualifient leur lien d’ »éphémère » ou « épisodique », ajoutant que leurs échanges ont ensuite été « toujours amicaux ».

Les avocats soulignent également, selon leurs déclarations à l’AFP, des éléments qu’ils estiment contradictoires dans le récit de l’animatrice : rencontres répétées lors d’émissions de télévision, moments privés et invitations formulées par Flavie Flament à Patrick Bruel pour des émissions qu’elle présentait, autant de faits qui, selon eux, seraient en décalage avec l’accusation telle qu’exposée aujourd’hui.

Déjà en avril, les conseils de Patrick Bruel avaient démenti toute violence, brutalité ou contrainte à l’égard des femmes qui l’ont mis en cause, tout en disant ne pas remettre en question leur ressenti. À ce stade de la procédure, Patrick Bruel n’a fait l’objet d’aucune condamnation et la présomption d’innocence s’applique pleinement ; les faits rapportés demeurent des allégations.