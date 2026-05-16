Louane , chanteuse et comédienne révélée par The Voice, a déclaré sur France Inter vivre depuis l’enfance avec une mélancolie profonde, qu’elle estime antérieure à la disparition de ses parents. Lors de cet entretien, elle a résumé son rapport à la tristesse par une formule lapidaire : « Je pense que je suis née triste », précisant que la perte de sa mère puis de son père durant l’adolescence n’explique pas à elle seule cette sensibilité durable.

Connue du grand public sous le nom de Louane mais née Anne Peichert, elle a été confrontée très tôt au deuil : sa mère est morte peu avant sa participation au télé-crochet The Voice, et son père est décédé peu après. La chanteuse a perdu ses deux parents alors qu’elle avait 16-17 ans, une succession d’épreuves qui l’a contrainte à grandir sous l’œil des médias tout en vivant un chagrin très intime.

Dans l’échange radiophonique, Louane a abordé sans artifice sa santé mentale et la façon dont elle accueille ses émotions. Elle a expliqué ne pas refouler ses ressentis et a donné un exemple concret de son hypersensibilité : « Hier j’ai pleuré quatre fois dans la même journée », a-t-elle raconté, précisant que ces larmes pouvaient être déclenchées par des événements « très doux » comme par des situations « très dures ».

Une mélancolie revendiquée et présente dans son œuvre

La chanteuse a insisté sur le fait que son inclination pour la mélancolie existait avant les tragédies familiales, soulignant vouloir dissocier sa personnalité émotionnelle des seules épreuves de l’adolescence. Selon ses propos, la perception publique qui fait de sa carrière un chemin alimenté uniquement par le deuil est réductrice : elle affirme que cette dimension est ancrée en elle depuis l’enfance.

La question du deuil a néanmoins marqué sa trajectoire artistique. Très tôt exposée par sa participation à la télé-réalité musicale, Louane a façonné une partie de son répertoire autour de ces blessures personnelles. Le titre « Maman » figure parmi les morceaux les plus émouvants de son catalogue et illustre la manière dont elle a transformé son expérience du manque en matériau artistique.

Face au journaliste, elle a décrit une relation assumée avec ses affects : les émotions sont vécues pleinement, parfois de manière répétée et intense au cours d’une même journée. Elle a refusé l’idée de se prémunir contre ces vagues émotionnelles, expliquant qu’elles font partie intégrante de son état et de son travail de créatrice.

Louane a ainsi confirmé que, pour elle, la mélancolie n’est pas uniquement une conséquence des pertes subies, mais une composante durable de son identité affective.