Louane s’est mariée à l’église

Louane a célébré ce week‑end son mariage religieux à Pertuis, dans le Vaucluse , lors d’une cérémonie organisée dans la plus grande discrétion et relayée par des images publiées sur les réseaux sociaux. Les publications, notamment celles du blogueur Aqababe, ont rapidement attiré l’attention du public et des médias, en particulier après l’apparition de personnalités telles que Stromae .

Les premiers visuels diffusés montrent une logistique pensée pour préserver la confidentialité des mariés et protéger l’événement des intempéries. Sous un ciel menaçant, des dispositifs de protection et des agents ont encadré les allées aux abords de l’édifice religieux, limitant l’exposition de la cérémonie aux passants et aux photographes.

La cérémonie réunit la chanteuse et son compagnon, le musicien Florian Rossi, avec leurs proches et quelques invités issus du milieu musical. Les images disponibles donnent à voir une célébration à huis clos, ponctuée d’éléments soignés de réception et d’un dispositif de sécurité présent sur place.

Une cérémonie sous haute protection à Pertuis

Les clichés et courtes vidéos publiés sur les comptes sociaux montrent des hommes en tenue sombre tenant de larges parapluies formant une haie destinée à dissimuler la robe blanche de la mariée lors de son arrivée. Cette mise en scène a visiblement pour objectif d’éviter les prises de vue directes et de préserver l’intimité des invités.

Le décor, sobre et étudié, comprenait des compositions florales principalement dans des tons blancs et bleus, en harmonie avec l’ambiance générale des images. Un véhicule de collection stationné devant le parvis apparaît également sur certains plans, contribuant à l’esthétique de la cérémonie.

Malgré la volonté de discrétion, la présence de personnalités n’est pas passée inaperçue. Le post d’Aqababe, daté du 16 mai 2026, signale explicitement la présence de Stromae : « Cérémonie du mariage religieux de Louane à Pertuis dans le Vaucluse à l’instant, Stromae est également présent ! » Le chanteur belge, peu visible ces derniers temps dans l’espace public, a ainsi été aperçu parmi les invités.

Les séquences montrent par ailleurs un service de sécurité attentif guidant les convives à l’intérieur de l’édifice. Les images se terminent par un message de l’auteur des publications précisant qu’il s’agit d’un témoignage direct de l’union.