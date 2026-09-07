Espagne : nouvelle plainte contre Julio Iglesias

Rebeca et Laura, accompagnées par Women’s Link Worldwide, ont déposé le 3 septembre une plainte pénale devant la section d’instruction du Tribunal central d’instance espagnol.

Rebeca et Laura demandent l’ouverture d’une enquête sur des faits qu’elles allèguent de violence sexuelle et d’exploitation au travail, qui se seraient produits en 2021 dans des propriétés de Julio Iglesias aux Bahamas et en République dominicaine.

Une première démarche, déposée en janvier auprès du parquet de l’Audience nationale, avait été classée pour défaut de compétence territoriale, sans examen du fond des accusations.

Dans un entretien accordé à Ana Requena Aguilar pour elDiario.es, Women’s Link Worldwide indique que cette nouvelle procédure est distincte de celle de janvier et permet aux plaignantes de participer à la procédure ainsi que de demander des mesures de protection. La juridiction saisie doit examiner les éléments déposés avant de décider si une enquête est ouverte.