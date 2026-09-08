Ghana : Barosky de retour au pays après son appel à l’aide depuis Manchester

Le retour a quelque chose de profondément humain. Après plusieurs semaines d’inquiétude autour de sa situation au Royaume-Uni, le musicien ghanéen Barosky a retrouvé le Ghana . L’artiste, connu à l’état civil sous le nom d’Isaac Obeng Mensah, est arrivé à Accra lundi 7 septembre au soir, à l’issue d’une opération de rapatriement prise en charge par les autorités ghanéennes.

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Son histoire avait ému de nombreux internautes. Des vidéos et témoignages relayés ces dernières semaines montraient le musicien en grande difficulté à Manchester, où il disait notamment peiner à se loger et à subvenir à certains besoins essentiels. Ces images avaient rapidement circulé sur les réseaux sociaux et provoqué des appels à lui venir en aide.

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Une mobilisation après des images devenues virales

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Selon plusieurs médias ghanéens, dont Graphic Online, MyJoyOnline, Pulse Ghana et GBC Ghana, l’attention portée à la situation de Barosky a conduit la représentation diplomatique du Ghana au Royaume-Uni à intervenir. La Haute-Commissaire du Ghana au Royaume-Uni, Sabah Zita Benson, s’est notamment rendue à Manchester afin de rencontrer le chanteur et des membres de la communauté ghanéenne.

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Barosky aurait alors exprimé le souhait de rentrer au pays. Le ministère ghanéen des Affaires étrangères a finalement financé son retour. Le ministre Samuel Okudzeto Ablakwa a confirmé mardi 8 septembre que le musicien était « sain et sauf » au Ghana et que l’aide ne s’arrêterait pas au billet d’avion.

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Les autorités ont annoncé un accompagnement psychosocial ainsi qu’une aide financière destinée à faciliter sa réintégration. Un geste qui a suscité de nombreuses réactions au Ghana, où plusieurs internautes avaient suivi avec émotion l’évolution de sa situation depuis la diffusion des premières vidéos.

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Barosky, un nom familier du highlife ghanéen

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Barosky n’est pas un inconnu de la scène musicale ghanéenne. Il a participé à plusieurs morceaux devenus familiers des amateurs de highlife, notamment aux côtés de Kofi Nti et d’Ofori Amponsah. Son nom reste associé à des titres comme « Rakia » et « Otoolege », avant la sortie de son propre projet Okyerewaa Ba dans les années 2000.

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Son retour à Accra ouvre désormais une séquence plus intime : celle de la reconstruction. Après l’emballement des réseaux sociaux, la priorité affichée par les autorités est de lui permettre de retrouver une stabilité et de renouer progressivement avec son environnement.

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Pour ses admirateurs, soulagés de le savoir de retour au Ghana, l’essentiel semble déjà là : Barosky n’est plus seul face à cette épreuve.