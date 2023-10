Elon Musk critique le Premier ministre canadien Justin Trudeau

Elon Musk, le milliardaire américain, a vivement critiqué le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, l’accusant de vouloir restreindre la liberté d’expression au Canada en raison des nouvelles réglementations sur les services de streaming et les podcasts.

Elon Musk a récemment utilisé sa plateforme sur X (ex-Twitter) pour exprimer sa désapprobation envers le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Cette réaction fait suite à la décision du gouvernement canadien de réglementer les services de streaming en ligne et les podcasts, exigeant leur enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Le gouvernement canadien a annoncé ces nouvelles règles le 29 septembre dans le but de garantir que les services de streaming en ligne contribuent de manière significative au contenu canadien et autochtone. Concrètement, les services des réseaux sociaux et les plateformes proposant des podcasts doivent désormais s’inscrire auprès du CRTC. Une liste des services enregistrés sera publiée sur le site Internet de cette autorité canadienne.

- Publicité-

Elon Musk a vivement critiqué ces mesures, affirmant que Justin Trudeau tentait de « détruire la liberté d’expression » au Canada. Cette déclaration a suscité des réactions mitigées, certains soutenant les efforts du gouvernement pour promouvoir la production de contenu local, tandis que d’autres voient cela comme une restriction de la liberté d’expression.