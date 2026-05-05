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Prestation de serment de Wadagni : la Cour rejette le recours contestant l’absence du Sénat

Saisie d’un recours évoquant l’impossibilité de tenir la prestation de serment du président élu en raison de l’absence du Sénat, la Cour constitutionnelle l’a déclaré irrecevable pour défaut de qualité du requérant.

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Politique
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Prestation de serment de Wadagni : la Cour rejette le recours contestant l’absence du Sénat
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Au Bénin, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision ce mardi 5 mai 2026 dans le dossier relatif à la prestation de serment du président élu, Romuald Wadagni. Réunie en audience plénière spéciale sous la présidence du Pr Cossi Dorothé Sossa, la haute juridiction a déclaré irrecevable le recours introduit par Midomiton Précieux Noël Dagan.

En effet, le requérant avait saisi la haute juridiction pour faire constater une « impossibilité matérielle » de respecter les dispositions constitutionnelles relatives à la prestation de serment. Il invoquait notamment l’article 53 de la Constitution, qui prévoit la présence de plusieurs institutions, dont le Sénat, lors de cette cérémonie. Selon son argumentation, l’absence d’installation du Sénat rendrait difficile, voire impossible, la tenue de cette prestation de serment dans les conditions prévues avant la date du 24 mai 2026.

Mais dans son délibéré, la Cour constitutionnelle n’a pas examiné le fond de la requête. Elle a plutôt estimé que le requérant ne disposait pas de la qualité requise pour la saisir sur une telle question. La haute juridiction a rappelé que seuls les organes et institutions habilités peuvent introduire ce type de recours. Par cette décision, la Cour met fin à cette initiative individuelle, sans remettre en cause, à ce stade, le processus en cours pour l’installation du nouveau président de la République.

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