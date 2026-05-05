Sénat béninois: Théodore Holo lève le voile sur son installation

Invité de l’émission Entretien grand format sur Bip Radio, dimanche 3 mai 2026, le professeur Théodore Holo, futur sénateur et ancien président de la Cour constitutionnelle, a apporté des précisions attendues sur la mise en place du Sénat béninois.

Entre calendrier institutionnel, localisation du siège et débats protocolaires, l’universitaire a tenu à dissiper les zones d’ombre entourant cette nouvelle chambre parlementaire.

Selon Théodore Holo, sauf contretemps majeur, l’installation officielle du Sénat devrait intervenir au cours du mois de juin 2026.

Cette échéance reste conditionnée à l’achèvement des formalités prévues par les textes, notamment la désignation complète des vingt-cinq membres appelés à composer l’institution. Le constitutionnaliste insiste sur la nécessité de respecter ces étapes, qu’il qualifie de préalables incontournables pour garantir la régularité juridique du processus.

Interrogé sur la question du siège, le futur sénateur a été catégorique. Le Sénat siégera à Cotonou. Il reconnaît toutefois que le bâtiment destiné à abriter durablement l’institution est encore en cours de construction. Dans cette attente, une solution transitoire n’est pas exclue afin de permettre le démarrage effectif des travaux parlementaires dès l’installation.

Au-delà des considérations matérielles, Théodore Holo a également relativisé les débats liés à la préséance et au rôle symbolique du Sénat dans l’architecture institutionnelle. Pour lui, l’essentiel réside moins dans les querelles de protocole que dans la compréhension claire des attributions juridiques de la chambre haute et de sa contribution à l’équilibre des pouvoirs.

Par cette sortie médiatique, l’ancien président de la Cour constitutionnelle a voulu inscrire le Sénat dans une dynamique de normalisation institutionnelle, loin des spéculations et des controverses. Un message de pédagogie juridique, à l’heure où la nouvelle institution s’apprête à faire son entrée concrète dans le paysage politique béninois.