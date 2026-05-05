Bénin : trois hauts responsables prêts à quitter leurs fonctions après le départ de Patrice Talon

À l’approche de l’arrivée du nouveau président, trois figures importantes de l’appareil d’État ont décidé de se retirer. Une décision qui pourrait faciliter la mise en place de la prochaine équipe dirigeante.

Alors que le président Patrice Talon s’apprête à quitter le pouvoir, certains hauts responsables de son entourage commencent déjà à se positionner. Selon le journal Le Béninois Libéré, trois personnalités ont exprimé leur volonté de partir en même temps que lui. Il s’agit de Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, de Pascal Koupaki, secrétaire général de la présidence, et de José Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable.

Ces responsables auraient choisi de se retirer pour laisser le champ libre au nouveau président. Ce geste est perçu comme une marque de loyauté envers le président sortant, mais aussi comme une manière de respecter l’alternance au sommet de l’État. En quittant leurs fonctions, ils permettent au futur président, Romuald Wadagni, de former son gouvernement plus librement.

Le nouveau chef de l’État doit être investi le 24 mai prochain à Porto-Novo. À partir de cette date, il lui reviendra de constituer son équipe, avec la possibilité de reconduire ou non certains membres de l’actuel dispositif. Pendant ce temps, d’autres responsables envisagent de rester en poste, ce qui pourrait relancer le débat sur le renouvellement de l’équipe dirigeante.

La formation du prochain gouvernement s’annonce ainsi comme une étape clé pour le nouveau président, entre continuité et changement.