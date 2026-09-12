Avec « Chopping Mountain », Ibibio Sound Machine signe son sixième album

Ibibio Sound Machine a publié vendredi 11 septembre 2026 Chopping Mountain, son sixième album. Le collectif londonien mené par la chanteuse nigériane Eno Williams y réunit neuf titres sur l’édition vinyle, tandis que les versions numérique et CD en comptent dix.

Publié le 12 sept. 2026 à 07:38 · Mis à jour le 12 sept. 2026

Le disque s’ouvre avec Burning in Lagos avant d’enchaîner avec le morceau-titre, When You Want to Dance et Concept of Love. La liste comprend également Return to Sender, dévoilé en amont de la sortie, ainsi que Menso, Love, Kukuru et River Don’t Rush.

Le claviériste et chanteur nigérian Dele Sosimi intervient sur Give Me Peace, morceau bonus réservé aux éditions numérique et CD. Chopping Mountain a été produit par Max Grunhard, saxophoniste et cofondateur du groupe.

Ce rôle marque le retour de Max Grunhard à la production d’un album d’Ibibio Sound Machine depuis Doko Mien, paru en 2019. Le collectif avait ensuite travaillé avec Hot Chip sur Electricity en 2022, puis avec Ross Orton pour Pull the Rope en 2024.

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Formé à Londres autour d’Eno Williams et de Max Grunhard, Ibibio Sound Machine mêle funk et highlife ouest-africains, disco, post-punk et textures électroniques. Le groupe revendique sur ce nouvel album des thèmes de solidarité, d’unité et de résistance.

Chopping Mountain est disponible en vinyle, CD et téléchargement. Les prochaines dates annoncées conduiront le groupe au Royaume-Uni et en Irlande à partir d’octobre, avant un concert prévu au Hasard Ludique à Paris le 14 avril 2027.