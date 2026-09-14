« Always Lalisa » : Lisa électrise Toronto avec son documentaire intime

Lisa ouvre une page plus personnelle de sa carrière dans « Always Lalisa », tourné pendant son année d’indépendance loin de BLACKPINK. Présenté en première mondiale au Festival de Toronto, le film suit ses débuts en solo, son passage à la télévision et sa préparation pour Coachella.

La première mondiale s’est tenue vendredi 11 septembre 2026 dans le programme Gala du festival canadien. La présence de Lisa, de son nom complet Lalisa Manobal, a attiré une foule particulièrement bruyante à son arrivée et confirmé l’attente entourant ce projet annoncé par Sony Music Vision.

Réalisé par Sue Kim, « Always Lalisa » suit l’artiste entre 2024 et 2025, pendant une période d’indépendance professionnelle après des années au sein de BLACKPINK. Le documentaire montre ses succès mais aussi les doutes et la pression qui accompagnent le lancement d’une carrière en son nom propre.

Le film revient sur la préparation d’« Alter Ego », son premier album solo, ainsi que sur ses débuts d’actrice dans la série « The White Lotus ». Il accompagne également Lisa dans les répétitions de sa prestation en solo au festival Coachella, face à un public différent de celui de son groupe.

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À Toronto, Lisa a expliqué avoir utilisé cette parenthèse pour chercher de nouveaux défis et mieux cerner ce qu’elle souhaitait accomplir. Elle reconnaît que cette exploration reste en cours, malgré les projets déjà menés dans la musique, la télévision et la mode.

La réalisatrice Sue Kim présente le documentaire comme une occasion de dépasser le personnage public façonné par l’industrie de la K-pop. L’équipe a bénéficié d’un accès prolongé à l’artiste, à son travail et à ses moments de vulnérabilité, sans limiter le récit aux concerts et aux performances.

Avant cette première, des extraits avaient déjà révélé les confidences de Lisa sur les relations amoureuses qu’elle avait gardées secrètes afin de protéger BLACKPINK. La projection de Toronto offre désormais au public le récit complet de cette période personnelle et professionnelle.

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Lisa a depuis retrouvé BLACKPINK, qui a publié en février 2026 le mini-album « DEADLINE », premier projet du groupe depuis plus de trois ans. « Always Lalisa » doit sortir dans les salles de cinéma le 12 octobre 2026.