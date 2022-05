« Une vie de riche qui n’est pas vrai… »: Souleymane met à nu certains artistes ivoiriens

Très actif sur les réseaux sociaux, l’influenceur ivoirien Souleymane Kamagaté ne rate jamais l’occasion de donner son avis sur les nombreux maux qui minent le monde du showbiz Ivoirien. Dans un nouveau message sur sa page Facebook, l’homme sucré a dénoncé les célébrités qui essaient d’inventer une vie dans l’intention d’influencer les fans.

Le mari de la chanteuse Ivoirienne Sarah Ami Bamba a encore fait parler de lui sur la toile. Cette fois-ci, Souleymane Kamagaté a publié un message sur sa page dans lequel il s’est clairement adressé aux artistes Ivoiriens qui présentent une vie de riche juste pour être adulé ou pour plaire aux fanatiques.

« Certaines de nos stars voulant être adulé et aimé ont commencé à présenter une vie de riche qui n’est pas vrai. Aujourd’hui, elles sont emprisonnées, elles doivent continuer de prouver alors pour ça elles sont obligées de faire des choses pas catholiques pour avoir beaucoup d’argent ou même s’inventer carrément une vie », a-t-il déploré.

Pour illustrer son point de vue, celui qui est plus connu sous le pseudonyme de l’homme sucré s’est référé aux récentes confessions de Claire Bahi, l’ex première dame du coupé-décalé reconvertie désormais en chantre. « Claire Bahi ne l’a pas caché, elle dit qu’elle louait une voiture tous les jours pour mettre son nom sur la plaque rien que pour paraître. Elle n’est d’ailleurs pas la seule, ils sont beaucoup dans le milieu. Certains mêmes payent une résidence chaque jour et font croire que c’est leur appartement », a-t-il révélé.

A en croire les propos de Souleymane Kamagaté, c’est une grosse erreur de vouloir impressionner quelqu’un avec ce qu’on a pas. « L’erreur à ne pas faire quand on veut être stars c’est de vouloir impressionner avec l’argent, il faut accepter qu’on t’aime naturellement pour les moyens que tu as véritablement. Si pour ça aussi on ne doit pas t’aimer, il faut l’accepter au moins tu ne vis pas avec une certaine pression constante, tu es tranquille dans ta vie parce que si tu veux vendre des illusions, tôt au tard le mensonge va te rattraper et tu vas en une fraction de seconde perdre ta crédibilité », a-t-il lancé aux artistes Ivoiriens.