Une tentative de coup d’Etat contre Félix Tshisekedi déjouée en RDC

Les autorités de la République démocratique du Congo ont révélé un complot pour la mise en place d’un coup d’Etat contre le président Félix Tshisekedi. Plusieurs arrestations ont été faites dont un proche collaborateur du président.

Selon une déclaration du porte-parole du gouvernement de la RDC, Kasongo Mwema, un complot pour déstabiliser la sécurité nationale a été découvert et de sérieuses preuves ont été retrouvées avec l’implication de plusieurs hauts responsables du pays.

La déclaration du porte-parole du gouvernement intervient après que le Conseiller à la sécurité du président Félix Tshisekedi, François Beya, a été arrêté samedi par les forces de l’ordre pour des accusations de complot pour l’organisation d’un coup d’Etat contre le président. Selon les informations, d’autres arrestations sont prévues dans l’armée alors que les enquêtes se poursuivent.

Aussi, plusieurs hauts fonctionnaires du pays ont été sommés de ne pas quitter la RDC en attendant que les enquêtes aboutissent et qu’ils soient blanchis de tout soupçon. Jeudi, le président Tshisekedi a nommé un nouveau conseiller à la sécurité qui n’est rien d’autre que Jean-Cluade Bukasa, était l’adjoint de Beya.

Le complot pour l’organisation d’un coup d’Etat en RDC intervient alors qu’en Afrique de l’ouest, les coups d’Etat deviennent légions. Il y en a eu au Mali, en Guinée et au Burkina Faso en moins d’un an et il y a quelques jours, une nouvelle tentative en Guinée-Bissau a été déjouée par les forces de sécurité.