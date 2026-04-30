Niger: les défilés du 1er mai annulés pour raisons sécuritaires

Face à la détérioration continue du climat sécuritaire, les autorités du Niger ont décidé de suspendre les traditionnels défilés du 1er mai sur l’ensemble du territoire national.

L’annonce a été faite à travers un communiqué du ministère du Travail publié le 29 avril 2026.

Selon les autorités, cette mesure exceptionnelle est dictée par des impératifs de sécurité liés à la menace persistante des groupes jihadistes.

Habituellement marquée par des rassemblements populaires et des manifestations syndicales, la célébration de la Fête du Travail se déroulera cette année sans défilés, une décision inédite qui témoigne de la gravité de la situation.

Cette annulation s’inscrit dans un contexte régional particulièrement tendu. Le Niger, à l’instar de plusieurs pays du Sahel, est confronté à une recrudescence d’attaques armées visant aussi bien les forces de défense que des populations civiles. La pression sécuritaire reste forte malgré les dispositifs mis en place par les autorités de transition.

La situation n’est guère différente chez le voisin Mali, également membre de l’Alliance des États du Sahel aux côtés du Niger et du Burkina Faso. Ces dernières semaines, le pays a été secoué par des offensives coordonnées contre des positions stratégiques des autorités militaires, illustrant l’ampleur et la persistance de la menace jihadiste dans la sous-région.

En suspendant les défilés du 1er mai, les autorités nigériennes privilégient donc la prévention et la protection des populations, dans un contexte où la sécurité demeure un défi majeur. Cette décision, bien que symboliquement forte, souligne la priorité accordée à la stabilité nationale face à une situation sécuritaire toujours fragile.