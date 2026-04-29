Afrique du Sud: Kemi Séba soupçonné de planifier des attentats en Europe

L’audience prévue ce jour dans l’affaire impliquant Kemi Seba devant le tribunal de Pretoria n’a finalement pas permis d’examiner la demande de mise en liberté sous caution introduite par ses avocats.

La juridiction sud-africaine a décidé de renvoyer l’examen du dossier au 11 mai prochain, invoquant le respect des droits de la défense.

Dans un communiqué publié à l’issue de l’audience, l’Urgences panafricanistes, organisation proche du militant panafricaniste, explique que les conditions procédurales n’étaient pas réunies pour statuer sur la demande de libération.

Le tribunal a ainsi estimé qu’un report s’imposait afin de garantir un débat contradictoire conforme aux exigences judiciaires.

Kemi Séba accusé de planifier des attentats en Europe

L’un des moments surprenants de l’audience de ce mercredi 29 avril 2026 est l’accusation formulée par le parquet contre le panafricaniste. Le parquet général motive le refus d’accorder la liberté sous caution par le fait que l’activiste planifierait des attentats en Europe.

Des aaccusations rejetées par Kemi Séba. une thèse jugée fantaisiste par ses soutiens, qui y voient une accusation infondée et disproportionnée.

Autre élément central soulevé par Urgences Panafricanistes dans son communiqué est l’absence, à ce stade, de toute demande officielle d’extradition formulée par les autorités béninoises.

D’après Urgences panafricanistes, aucune procédure en ce sens n’a été engagée par Prétoria alors même que le nom de Kemi Seba est régulièrement associé à des poursuites annoncées au Bénin.

Ce nouveau report prolonge l’incertitude autour du sort judiciaire du militant, dont la situation demeure suspendue aux prochaines audiences. Le rendez-vous du 11 mai s’annonce donc décisif, tant pour l’examen de la liberté sous caution que pour la clarification des intentions réelles des différentes parties impliquées dans ce dossier à fortes résonances politiques et diplomatiques.