Abomey-Calavi: une opération policière démantèle plusieurs ghettos à Godomey

La lutte contre l’insécurité urbaine franchit un nouveau palier dans la commune d’Abomey-Calavi. Le jeudi 23 avril 2026, une vaste opération menée par le commissariat de Godomey a permis de démanteler plusieurs zones identifiées comme sensibles.

Déclenchée en début de soirée, l’intervention a ciblé neuf ghettos répartis notamment à Cococodji, Gbodjè, Assrossa, Ylomahouto, ainsi qu’aux abords de l’échangeur et de la gare routière de Godomey. Ces secteurs sont régulièrement cités dans des faits liés à la délinquance et au trafic de stupéfiants.

Selon les informations rapportées par Peace FM, l’opération s’est soldée par l’interpellation de quarante personnes, toutes mises à la disposition des autorités judiciaires pour la suite des procédures.

Les forces de sécurité ont également procédé à la saisie de produits psychotropes, d’une quantité significative de chanvre indien ainsi que de plusieurs téléphones portables, susceptibles de servir dans les investigations en cours.

À travers cette action coup de poing, la Police républicaine réaffirme sa détermination à reprendre durablement le contrôle des zones à risque et à restaurer un climat de sécurité dans la commune. D’autres opérations du même type pourraient suivre, dans le cadre de la stratégie de lutte renforcée contre la criminalité urbaine.