Une éclipse totale de Lune aura lieu ce mardi 8 novembre 2022

C’est la deuxième de l’année. Ce mardi 8 novembre, la lune, la Terre et le soleil seront alignés. Mais elle ne sera pas visible partout.

Ce sera la deuxième éclipse totale de Lune l’année. Après celle du mois de mai, une nouvelle éclipse sera visible ce mardi 8 novembre pour une partie de la Terre. Ce phénomène se produit environ deux fois par an, quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés, et que la Lune est dans sa phase pleine. L’astre glisse dans l’ombre de la Terre, qui fait alors écran aux rayons solaires, et perd peu à peu son éclat blanc.

Réémission de rayons rouges

Ce phénomène se produit environ deux fois par an, quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés, et que la Lune est dans sa phase pleine. L’astre glisse dans l’ombre de la Terre, qui fait alors écran aux rayons solaires, et perd peu à peu son éclat blanc. Mais il ne s’éteint pas pour autant : la Terre continue à renvoyer à la Lune de la lumière du Soleil, via des rayons qui prennent une teinte rouge par un processus de « réfraction de l’atmosphère », expliquait à l’AFP Florent Deleflie, de l’Observatoire de Paris-PSL, lors de la dernière éclipse en mai dernier.

« Durant une éclipse, il n’y a plus que la Terre qui puisse éclairer la Lune via cette réémission de rayons rouges », poursuit l’astronome. « C’est très intriguant de voir une Lune blanche et brillante prendre au fil des minutes une teinte rouge et éteinte », ajoute-t-il. Visible avec des jumelles comme à l’œil nu, le phénomène peut donner des « photos spectaculaires » si les conditions météo sont bonnes.

D’après l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), celle-ci durera 1 heure 25, et atteindra son paroxysme autour de midi, heure de Cotonou. Elle sera également visible pour les habitants du nord-ouest de l’Amérique du nord et du nord-est de l’Asie.