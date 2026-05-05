COP31 à Antalya: le Bénin ouvre la sélection de ses jeunes délégués climat

Le Ministère du Cadre de vie et des Transports a lancé un appel à candidatures en vue de la désignation des jeunes délégués appelés à représenter le Bénin à la 31ᵉ Conférence des Parties sur le climat, prévue en novembre 2026 à Antalya, en Turquie.

L’initiative, rendue publique mardi 5 mai 2026, s’adresse aux jeunes béninois engagés sur les questions environnementales et climatiques. Elle s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la participation de la jeunesse aux grandes négociations internationales sur le climat, dans un contexte marqué par l’intensification des effets du changement climatique.

Mis en œuvre en partenariat avec UNICEF et le PNUD, le programme s’aligne sur les engagements internationaux du Bénin au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du Protocole de Kyoto et de l’Accord de Paris.

L’objectif affiché est clair : offrir aux jeunes une place active dans les espaces de décision où se dessinent les politiques climatiques mondiales.

Le processus de sélection se déroulera en deux phases. Une première étape de dépôt des candidatures en ligne est ouverte du 4 au 17 mai 2026 à 23h59. À l’issue de cette phase, dix candidats seront présélectionnés et convoqués à des entretiens individuels prévus le 27 mai 2026.

Les candidats retenus représenteront le Bénin à la COP31, qui se tiendra du 9 au 20 novembre 2026.

Pour être éligibles, les postulants doivent être de nationalité béninoise, résider au Bénin et être âgés de 18 à 30 ans au 31 décembre 2026. Ils doivent également disposer d’un passeport valide jusqu’au 31 mai 2027 au minimum, justifier d’un engagement avéré sur les questions climatiques ou environnementales et démontrer une bonne connaissance des mécanismes de négociation des Conférences des Parties.

La disponibilité sur toute la durée de la conférence constitue une exigence non négociable.

À travers cet appel, les autorités béninoises entendent faire émerger une nouvelle génération d’acteurs climatiques capables de porter la voix du pays et de la jeunesse africaine dans les débats internationaux sur l’avenir de la planète.