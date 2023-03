Une arrestation à l’étranger de Vladimir Poutine serait une « déclaration de guerre », Dmitri Medvedev

L’arrestation de Vladimir Poutine à l’étranger en application du mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) reviendrait à déclarer la guerre à la Russie, a affirmé l’ancien président russe Dmitri Medvedev lors d’une interview accordée à l’agence de presse nationale Tass.

La Russie prévient des risques en cas d’une arrestation de Vladimir Poutine. Après l’émission par la Cour pénale internationale d’un mandat d’arrêt contre le président russe pour le crime de guerre de « déportation » d’enfants ukrainiens dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine, l’ex-président Dmitri Medvedev, actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe, a assuré qu’une arrestation du leader du Kremlin serait « une déclaration de guerre ».

Si cela devait arriver au cours d’un voyage à l’étranger, la Russie utiliserait alors « toutes [ses] capacités, missiles et autres » sur le pays coupable, affirme l’ancien président et Premier ministre. « Imaginez que cette situation se produise réellement. Le président d’une puissance nucléaire arrive, disons en Allemagne, et est arrêté. Qu’est-ce que ça signifie ? Une déclaration de guerre contre la Russie« , a-t-il assuré.

La CPI a dénoncé les « menaces » émanant de Moscou à son encontre, après que la justice russe a annoncé ouvrir une enquête pénale contre plusieurs de ses juges et son procureur, Karim Khan. Plus tôt cette semaine, Medvedev avait déjà menacé la CPI d’une frappe de missiles, invitant ses magistrats à « regarder attentivement le ciel« . La Russie, qui ne reconnaît pas la compétence de la CPI, a qualifié le mandat d’arrêt visant Poutine de « nul et non avenu« .