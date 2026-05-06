France : Marc Guillaume, préfet d’Île-de-France, nommé à la tête du Conseil d’État

Le préfet de Paris et de la région Île-de- France , Marc Guillaume, 61 ans, a été nommé mercredi 6 mai en Conseil des ministres vice-président du Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative française. Il succède à Didier-Roland Tabuteau, qui occupait ce poste depuis janvier 2022 et a fait valoir ses droits à la retraite. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a salué sur X « un grand serviteur de l’État et du droit ».

Ancien élève de l’ENA (promotion Victor Hugo, 1991), conseiller d’État de formation, Marc Guillaume est un spécialiste du droit public qui a occupé des postes clés à l’intersection de l’administration et du politique. Directeur des affaires juridiques du ministère de la Défense de 1999 à 2002, puis directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice, il a été nommé secrétaire général du Conseil constitutionnel en 2007, un poste qu’il a exercé pendant huit ans.

En 2015, le Premier ministre socialiste Manuel Valls l’a choisi comme secrétaire général du gouvernement, fonction stratégique de coordination interministérielle et de contrôle juridique des textes normatifs. L’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée en 2017 ne l’a pas délogé : le nouveau Premier ministre Édouard Philippe, dont Marc Guillaume est réputé proche, l’a maintenu à ce poste jusqu’en 2020. Nommé préfet d’Île-de-France la même année, il a joué un rôle central dans la préparation et la gestion des Jeux olympiques de Paris 2024.

Un jeu de chaises musicales à la tête de l’État

La nomination, présentée comme attendue par plusieurs médias, déclenche un mouvement en cascade dans la haute fonction publique. Georges-François Leclerc, actuel directeur de cabinet du président Emmanuel Macron, est pressenti pour succéder à Marc Guillaume à la préfecture d’Île-de-France, alors qu’il n’est arrivé à l’Élysée qu’il y a six mois. Ce mouvement intervient au lendemain de la proposition par Emmanuel Macron de nommer Emmanuel Moulin, jusqu’à récemment secrétaire général de la présidence, au poste de gouverneur de la Banque de France.

Le vice-président du Conseil d’État dirige de fait l’institution — la présidence étant symboliquement exercée par le Premier ministre, qui ne siège pas. Le Conseil d’État cumule deux fonctions : conseiller juridique du gouvernement sur les projets de loi et de décret, et juridiction suprême de l’ordre administratif. Il emploie environ 400 membres et agents.