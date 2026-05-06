Inde : Première visite du président vietnamien To Lam pour renforcer les liens commerciaux

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le Premier ministre indien Narendra Modi ont signé mercredi 6 mai à New Delhi plusieurs mémorandums d’entente portant sur la science, la technologie, la santé, le tourisme, l’audit et la cybersécurité, à l’issue d’un entretien bilatéral à Hyderabad House. Cette visite d’État de trois jours (5-7 mai), la première en Inde d’un dirigeant vietnamien cumulant les fonctions de chef du Parti et de chef de l’État, coïncide avec le dixième anniversaire de l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en 2016.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement à la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale et appelé au règlement pacifique des différends conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Le président vietnamien a proposé un renforcement du partage d’informations stratégiques et un élargissement de la coopération en matière de cybersécurité et de lutte contre la criminalité de haute technologie, lors d’une rencontre préalable avec le conseiller à la sécurité nationale indien Ajit Doval.

L’Inde et le Vietnam entretiennent une coopération militaire ancienne, notamment dans le domaine de la formation navale et du transfert de capacités. Les deux pays partagent des préoccupations stratégiques communes face à l’influence croissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique.

Le commerce bilatéral est passé de 5,43 milliards de dollars en 2016 à 16,46 milliards en 2025. L’Inde est le huitième partenaire commercial du Vietnam, qui figure parmi les principaux partenaires de New Delhi au sein de l’ASEAN. Les liaisons aériennes entre les deux pays atteignent environ 90 vols par semaine, et près de 900 000 voyageurs ont circulé entre l’Inde et le Vietnam en 2025.

Tô Lâm doit se rendre à Mumbai dans la suite de sa visite pour rencontrer le gouverneur et le ministre en chef de l’État du Maharashtra et participer à un forum économique. Une visite à la Bourse nationale indienne (National Stock Exchange) est également programmée. Les discussions portent notamment sur les chaînes d’approvisionnement, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les énergies propres — des secteurs dans lesquels les deux pays cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine.

Une visite inaugurée à Bodh Gaya

Le président vietnamien a commencé son séjour par une étape à Bodh Gaya, dans l’État du Bihar (nord-est de l’Inde), haut lieu de pèlerinage bouddhiste où Siddhartha Gautama aurait atteint l’éveil. Le geste souligne les liens civilisationnels entre les deux pays, le bouddhisme ayant été transmis de l’Inde vers le Vietnam il y a environ deux millénaires. La cérémonie d’accueil officielle a eu lieu mercredi matin au palais présidentiel Rashtrapati Bhavan, en présence de la présidente indienne Droupadi Murmu et du Premier ministre Modi.

Tô Lâm a invité Narendra Modi à effectuer une visite au Vietnam. Le dirigeant vietnamien poursuivra sa tournée régionale au Sri Lanka les 7 et 8 mai.