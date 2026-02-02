Inde : Donald Trump annonce une baisse des droits de douane saluée par Narendra Modi

Le chef du gouvernement indien a salué une mesure annoncée par le président américain visant à réduire les droits de douane sur les produits en provenance d’Inde, qui devraient passer de 25 % à 18 %. Narendra Modi a exprimé sa satisfaction lundi 2 février 2026, interprétant ce geste comme favorable aux échanges bilatéraux.

Sur la plateforme X, le Premier ministre a rendu hommage à Donald Trump au nom des 1,4 milliard d’habitants de son pays, qualifiant la décision d’étape importante. Il a souligné que la coopération entre deux grandes économies et démocraties pouvait profiter aux populations et ouvrir de larges perspectives pour des partenariats réciproques.

De son côté, Donald Trump a publié sur Truth Social des déclarations plus ambitieuses, affirmant que M. Modi avait accepté de cesser les achats de pétrole russe et de privilégier davantage de fournitures en provenance des États-Unis, voire du Venezuela. Le président américain a aussi affirmé que l’Inde allait supprimer ses barrières tarifaires et réglementaires et qu’elle achèterait pour plus de 500 milliards de dollars de produits américains.

Incidences et questions en suspens