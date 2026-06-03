Bénin : liste des 12 nouveaux préfets et des chefs-lieux de départements

Le premier mouvement préfectoral du mandat de Romuald Wadagni confirme une ligne de continuité dans l’administration territoriale. Sur les douze préfets nommés en Conseil des ministres, neuf sont issus de l’équipe héritée de Patrice Talon, tandis que trois départements connaissent un renouvellement plus net, notamment l’Atlantique, le Borgou et le Zou.

Le Conseil des ministres du jeudi 4 juin 2026 a procédé à la nomination des douze préfets de département du Bénin. La comparaison avec la liste en vigueur à la fin du mandat de Patrice Talon révèle une continuité marquée avec neuf des douze préfets sortants qui sont reconduits, soit dans le même département, soit affectés à un département différent. Trois postes ont été pourvus avec des personnes nouvellement nommées dans le corps préfectoral.

Quatre préfets sont reconduits à l’identique dans leur département d’origine : Ahmed Bello Ky-Samah reste à l’Alibori, Saliou Odoubou dans les Collines, Dêdêgnon Bienvenu Milohin dans le Mono et Marie Akpotrossou dans l’Ouémé. Une cinquième préfète, Déré Lydie M. Chabi Nah, est déplacée : préfète de l’Atacora depuis 2021, elle prend la tête de la Donga. Son départ de l’Atacora libère le poste au profit de Jacques Rolland Amadou, l’un des nouveaux entrants. Quatre autres anciens préfets de Talon sont affectés à des départements différents de ceux qu’ils occupaient : Raphaël Akotegnon arrive à l’Atlantique, Abdoul-Chakour Assouma au Borgou, Ruffino d’Almeida au Couffo, et Gilbert Deou au Littoral.

Les trois postes réellement renouvelés par des profils n’ayant pas exercé de fonction préfectorale sous Talon sont le Plateau, confié à Délonix Kogblevi, et le Zou, confié à Laurent Zomaï.

Deux des sept changements de titulaires sont directement liés à la composition du gouvernement Wadagni, et non à un choix discrétionnaire. Le Borgou était dirigé par Djibril Mama Cissé Moussa, nommé le 24 mai ministre délégué à l’Intérieur et à la Sécurité publique : son départ de la préfecture était donc inévitable. Le Littoral était dirigé par Alain Sourou Orounla, ancien porte-parole du gouvernement Talon reconverti depuis 2021 en préfet du Littoral : sa non-reconduction relève d’une décision politique discrétionnaire.

Une continuité assumée dans l’administration territoriale

Le choix de reconduire neuf préfets sur douze – dont plusieurs présents dans le corps depuis cinq à dix ans – est cohérent avec la logique générale du gouvernement Wadagni, qui a lui-même reconduit près d’un tiers des ministres de Talon dans son premier exécutif. L’administration territoriale est le maillon de la mise en oeuvre des politiques publiques : y préserver la mémoire institutionnelle tout en signalant des renouvellements ciblés sur des postes stratégiques – Atlantique, Borgou, Littoral – traduit la même philosophie que celle observée dans la composition du gouvernement.

Le département du Littoral, qui couvre Cotonou, la capitale économique, et concentre les enjeux sécuritaires, portuaires et administratifs les plus complexes, reçoit un nouveau titulaire en la personne de Gilbert Deou. L’Atlantique, deuxième département le plus peuplé du Bénin avec Allada comme chef-lieu, est confié à Raphaël Akotegnon.