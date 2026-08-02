Bénin : la liste des 369 bénéficiaires de la grâce présidentielle

Le président de la République, Romuald Wadagni, a accordé une mesure de grâce à 369 personnes condamnées par les juridictions béninoises. La liste des bénéficiaires, répartis dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays, a été rendue publique.

Au Bénin, 369 personnes condamnées figurent sur la liste des bénéficiaires d’une grâce présidentielle accordée par le chef de l’État, Romuald Wadagni. La mesure concerne des détenus issus de différents établissements pénitentiaires du territoire national.

La liste publiée présente les bénéficiaires individuellement, avec les informations permettant leur identification et leur prise en charge par les administrations judiciaire et pénitentiaire. L’application de la mesure doit intervenir conformément aux conditions fixées par l’acte présidentiel.

Entré en fonction le 24 mai 2026, Romuald Wadagni exerce, en sa qualité de président de la République, les prérogatives attachées à la fonction de chef de l’État.

Une mesure distincte de l’annulation des condamnations

La grâce présidentielle agit sur l’exécution de la peine prononcée par une juridiction. Selon les modalités prévues par le texte, elle peut entraîner une remise totale ou partielle de la peine restant à purger.

Elle ne doit pas être confondue avec une décision de justice annulant une condamnation. La culpabilité retenue par la juridiction demeure, sauf intervention d’une autre procédure judiciaire prévue par la loi.

La présence d’un nom sur la liste ne conduit pas nécessairement, dans tous les cas, à une libération immédiate. L’administration pénitentiaire doit notamment vérifier la situation de chaque bénéficiaire, la durée de la peine déjà exécutée et l’existence éventuelle d’autres décisions judiciaires ou mandats de détention.

La publication de cette liste intervient quelques semaines après une mise en garde du ministère de la Justice contre des tentatives d’escroquerie liées à la grâce présidentielle. Le ministère avait signalé que des individus réclamaient de l’argent à des détenus ou à leurs familles en promettant leur inscription sur une liste de bénéficiaires.

L’institution avait rappelé qu’aucun paiement ne peut être exigé pour bénéficier d’une grâce présidentielle, d’une libération conditionnelle ou d’une autre mesure d’aménagement de peine. Les personnes qui réclament de l’argent dans ce cadre s’exposent à des poursuites judiciaires.