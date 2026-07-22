Mercato: Arsenal officialise l’arrivée de Misa Rodríguez, ancienne capitaine du Real Madrid

Arsenal poursuit son recrutement ambitieux en s’attachant les services de Misa Rodríguez. La gardienne internationale espagnole rejoint les Gunners libre de tout contrat après la fin de son aventure au Real Madrid.

Arsenal a officialisé, ce mardi, la signature de Misa Rodríguez, ancienne capitaine du Real Madrid. La gardienne espagnole de 27 ans s’est engagée avec le club londonien après l’expiration de son contrat avec la formation madrilène. L’internationale espagnole viendra renforcer la concurrence au poste de gardienne de but, où évoluent déjà Daphne van Domselaar, Anneke Borbe et Isabella Damm.

Au cours de son passage au Real Madrid, Misa Rodríguez a disputé 215 rencontres sous les couleurs de la Casa Blanca. Elle compte également 24 sélections avec l’équipe d’Espagne. Cette arrivée constitue la septième recrue d’Arsenal lors d’un mercato estival particulièrement animé. Avant elle, le club anglais avait déjà enregistré les signatures d’Isabella Damm, Georgia Stanway, Géraldine Reuteler, Selina Cerci, Ona Batlle et Lisa Baum.

Misa Rodríguez est également la cinquième joueuse recrutée sans indemnité de transfert par Arsenal cet été, après Georgia Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci et Géraldine Reuteler.



