BENIN WEB TV

Bénin : les nominations du conseil des ministres du 03 juin 2026

Le président de la République, Romuald Wadagni, a procédé ce mercredi en Conseil des ministres à une série de nominations dans plusieurs institutions et administrations publiques. La Présidence de la République, le Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que les ministères de l’Agriculture, de la Décentralisation, des Finances et du Budget sont notamment concernés par ces nouvelles désignations.

Soussouni D.
Publié le à · Mis à jour le
Actus
2 200vues
Bénin : les nominations du conseil des ministres du 03 juin 2026
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

les nominations suivantes ont été prononcées :

IV- MESURES INDIVIDUELLES.

Sous ce chapitre, les nominations suivantes ont été prononcées :

A la Présidence de la République

  • Directrice générale de l’Agence nationale de Lutte contre la Malaria et les Moustiques : Madame Evelyne ALYKO

Au Conseil supérieur de la Magistrature

Personnalités extérieures membres

  • Titulaires
    • Madame Tido Catherine N’DA
    • Monsieur Rigobert AZON
    • Monsieur T. Félix HESSOU
    • Monsieur Orou Gabé OROU SEGO
  • Suppléants
    • Monsieur Jonathan TAWEMA
    • Monsieur Jocelyn DEGBEY
    • Madame Francine BIO BAGOU
    • Monsieur Bastien SALAMI

Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

  • Directeur général de l’Agence pour le Développement de l’Elevage des Ruminants : Monsieur Sènan Aziz AGOSSOU

Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale

Préfets des départements ainsi qu’il suit :

  • Alibori : Monsieur Ahmed Bello KY-SAMAH
  • Atacora : Monsieur Jacques Rolland AMADOU
  • Atlantique : Monsieur Raphaël AKOTEGNON
  • Borgou : Monsieur Abdoul-Chakour ASSOUMA
  • Collines : Monsieur Saliou ODOUBOU
  • Couffo : Monsieur Ruffino d’ALMEIDA
  • Donga : Madame Déré Lydie M. CHABI NAH
  • Littoral : Monsieur Gilbert DEOU
  • Mono : Monsieur Dêdêgnon Bienvenu MILOHIN
  • Ouémé : Madame Marie AKPOTROSSOU
  • Plateau : Monsieur Délonix KOGBLEVI
  • Zou : Monsieur Laurent ZOMAÏ

Au ministère en charge des Finances et de la Microfinance

  • Directeur général des Douanes : Monsieur Raouf MALEHOSSOU ABOUDOU
  • Directeur général des Impôts : Monsieur Erick Maxime Mensah AKAKPO-DJIHOUNTRY

Au ministère en charge du Budget et de la Fonction publique

  • Directeur général du Budget : Monsieur Albert MONTCHO.

Articles liés

Bénin : « on soigne d’abord, on discute après », Wadagni passe à l’acte pour les urgences vitalesBénin : « on soigne d’abord, on discute après », Wadagni passe à l’acte pour les urgences vitalesBénin : l’enseignement secondaire public devient gratuit pour toutes les filles dès la rentrée 2026- 2027Bénin : l’enseignement secondaire public devient gratuit pour toutes les filles dès la rentrée 2026- 2027Bénin : liste des 12 nouveaux préfets et des chefs-lieux de départementsBénin : liste des 12 nouveaux préfets et des chefs-lieux de départementsBénin : les grandes décisions du conseil des ministres du 03 juin 2026Bénin : les grandes décisions du conseil des ministres du 03 juin 2026

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV