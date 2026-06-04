Bénin : le gouvernement instaure des primes pour les producteurs de coton, soja, riz et cajou

À partir de la campagne agricole 2026-2027, les producteurs de coton, de soja, de riz et d’anacarde bénéficieront de subventions spécifiques sous forme de primes à la production. La mesure, adoptée en Conseil des ministres, vise à améliorer les revenus des agriculteurs, soutenir la transformation locale et renforcer la compétitivité des filières agricoles béninoises.

Le gouvernement béninois met en place de nouvelles mesures d’accompagnement en faveur des producteurs agricoles. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 3 juin 2026 , l’exécutif a décidé d’instituer des subventions spécifiques au profit des acteurs des filières coton, soja, riz et cajou dès la campagne agricole 2026-2027.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette décision s’inscrit dans la volonté de « mieux récompenser l’effort productif, renforcer durablement les revenus des exploitants agricoles, sécuriser l’approvisionnement des unités de transformation locales et consolider le positionnement du Bénin comme puissance agricole et agro-industrielle de référence en Afrique de l’Ouest ».

Une prime exceptionnelle pour le coton

Dans la filière coton, les producteurs recevront une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme produit lorsque la production nationale dépassera le seuil de 700.000 tonnes au cours d’une campagne agricole. Cette prime viendra s’ajouter au prix homologué fixé pour la campagne concernée.

L’objectif est d’encourager davantage les producteurs à maintenir les performances enregistrées ces dernières années dans une filière qui demeure l’un des principaux moteurs des exportations béninoises.

Le soja, le riz et le cajou également concernés

Pour les filières anacarde, soja et riz, le gouvernement a retenu un mécanisme différent. Les producteurs bénéficieront d’une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme livré aux unités de transformation installées au Bénin, une fois les besoins de ces industries couverts.

Pour la campagne agricole 2026-2027, les capacités de transformation retenues par le gouvernement sont fixées à 200.000 tonnes pour le cajou, 450.000 tonnes pour le soja et 350.000 tonnes pour le riz. Au-delà des primes annoncées, le Conseil des ministres a indiqué avoir instruit les ministres concernés à engager « une réflexion stratégique sur la restructuration de ces trois filières afin de les rendre plus compétitives ».

Cette réflexion devrait permettre d’identifier les réformes nécessaires pour améliorer l’organisation, la productivité et la rentabilité des filières riz, soja et anacarde, dans un contexte où le gouvernement mise de plus en plus sur la transformation locale des produits agricoles pour accélérer l’industrialisation du pays.