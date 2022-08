Un refrain familier : le PSG remportera-t-il à nouveau le titre ?

Dix fois champion de France, dont huit fois sur les neuf dernières années : le PSG des années 2010 et 2020 semble quasi indétrônable. Fort d’un budget royal, de joueurs parmi les meilleurs du monde et d’un tout nouvel entraîneur, il aborde cette nouvelle saison avec toutes les chances de son côté. Se pourrait-il malgré tout que l’issue du championnat laisse place à la surprise ?

Voilà déjà quelque temps que le suspense autour d’un possible départ de Kylian Mbappé a pris fin. Si celui-ci a dû faire l’impasse sur l’ouverture de la saison suite à une blessure, il devrait revenir prochainement arborer les couleurs de Paris. Et même en son absence, les onze entrants du match Clermont-PSG ont su se montrer brillants. A commencer par Neymar qui, se sachant sur la sellette, a rectifié le tir et proposé une partition impeccable. En prime : un sourire et un fair play que l’on ne lui avait pas toujours vus lors de la saison passée. L’autre star du match, Messi, a lui aussi fait des étincelles avec un doublé spectaculaire.

Cette rencontre entièrement – et sans surprise – dominée par les Parisiens a globalement témoigné d’un bel état d’esprit au sein de l’équipe. Le nouvel entraîneur Christophe Galtier aurait-il déjà réussi à imprimer sa marque dans le club ? L’époque du chacun pour soi et du bling-bling semble en tout cas révolue pour le PSG. Et pour Christophe Galtier, qui a fait des miracles à Lille puis à Nice, porter ce brillant effectif vers les sommets pourrait n’être qu’une simple formalité. L’entraîneur a d’ailleurs laissé entendre qu’il espérait signer encore trois nouveaux joueurs lors du mercato. Le PSG aura donc de nombreuses cartes à aligner pour remporter un nouveau titre.

Des pronostics très favorables

Sans surprise, les Parisiens sont les grands favoris chez tous les bookmakers, comme en témoignent les cotes vainqueurs de Ligue 1 2022-2023. La meilleure cote vainqueur proposée pour le PSG se situe à 1.10, ce qui laisse peu de place au doute. A titre de comparaison, en dehors du PSG, les meilleures cotes sont à 15.00. Quant au champion 2021, le Lille OSC, sa cote se situe à 101.00 ! Pour plus de détails sur les cotes vainqueurs, nous vous invitons à lire la suite de ce comparatif.

La victoire du PSG est à ce stade tellement probable qu’il est très peu rentable de miser dessus. Quant aux autres clubs, bien qu’il y ait de gros écarts entre leurs cotes, celles-ci demeurent encore très hautes. A l’heure actuelle, parier sur leur victoire représente une prise de risque importante. En revanche, en suivant certains d’entre eux de très près, vous serez parmi les premiers à deviner si le vent risque de tourner.

Qui sont les autres prétendants au titre ?

Il est aujourd’hui difficile de parler de “prétendants au titre” tant le mastodonte parisien semble dominer la course. Toutefois, deux clubs sortent du lot et méritent une attention particulière.

L’Olympique de Marseille a accompli une remarquable saison 2021-2022 en terminant à la deuxième place de la Ligue 1 et en demi-finale de la Ligue Europa Conference. Avec un bel effectif et un nouvel entraîneur, l’OM a de bonnes chances de monter à nouveau sur le podium. Cependant, le club nous a habitués par le passé à une alternance de saisons éclatantes et médiocres.

Plus étonnamment, les bookmakers donnent actuellement à l’Olympique Lyonnais les mêmes chances de victoire qu’aux Marseillais. Après une saison décevante en championnat et quelques remous en Ligue Europa, le club se préparerait-il à un remarquable rebond ?