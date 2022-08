Ligue 1: Messi titulaire, Jodel Dossou sur le banc, les onze entrants de Clermont-PSG

Christophe Galtier et Pascal Gastien ont dévoilé leur onze entrant pour le match Clermont-PSG ce samedi soir (19H GMT) en ouverture de la saison 2022-2023 de Ligue 1. Côté Auvergnat, le béninois Jodel Dossou est laissé sur le banc.

Champion de France en titre, le PSG affronte Clermont Foot ce samedi soir en match d’ouverture de la saison 2022-2023 de Ligue 1. Avec ses superstars et un mercato assez impressionnant, le club parisien ambitionne de tout raser cette année en championnat comme en Ligue des champions.

Pour ce match, l’entraineur Christophe Galtier, pour sa première composition sur le banc des Rouges & Bleus, a opté pour un 3-4-3 classique avec Neymar et Lionel Messi. Blessé aux adducteurs et forfait pour ce match, Kylian Mbappé a cédé sa place à Pablo Sarabia en attaque. On note également la présence de la nouvelle recrue, Vitinha, qui joue son premier match avec les parisiens.

En face, l’entraineur de Clermont Foot a aligné un 4-2-3-1 avec Muhammed Cham Saracevic, Jim Allevinah et Elbasan Rashani en soutien de Komnen Andrić en attaque. Moins performant en fin de saison dernière, l’attaquant béninois, Jodel Dossou, est lui laissé sur le banc.

Les compositions officielles des deux équipes:

Clermont : Diaw – Seidu, Wieteska, Ogier, Neto Borges – Gastien, Gonalons – Allevinah, Saracevic, Rashani – Andric

PSG : Donnarumma – Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes – Messi – Sarabia, Neymar