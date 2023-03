Un puissant tremblement de terre ressenti en Afghanistan, au Pakistan et en Inde

Un puissant tremblement de terre a été ressenti, mardi 21 mars, en Afghanistan, au Pakistan et en Inde. Selon des témoins, la secousse ressentie à Kaboul, Islamabad et New Delhi n’a pas fait de victimes dans l’immédiat.

Un important tremblement de terre a secoué le nord du Pakistan et a été ressenti dans la capitale afghane, Kaboul, et dans la capitale indienne, New Delhi, mardi. Les habitants d’Islamabad ont fui leurs maisons lorsque les murs ont commencé à osciller et le tremblement de terre, d’une durée de 30 secondes, a été ressenti dans tout le pays.

Le bureau météorologique pakistanais a déclaré que le tremblement de terre était d’une magnitude de 7,7. L’institut géologique américain (U.S. Geological Survey) a indiqué que le séisme était d’une magnitude de 6,5.

Estimated magnitude 7.7 earthquake

Affected countries: Turkmenistan, India, Kazakhstan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, China, Afghanistan, and Kyrgyzstan

90 km from Kalafgan, Afghanistan · 10:17 pm pic.twitter.com/bPFfmHSrfg — Jammu Parivartan (@JammuParivartan) March 21, 2023

Aucun dégât ou blessé n’a été signalé dans l’immédiat. « Les gens sont sortis en courant de leurs maisons et ont récité le Coran », a déclaré un correspondant de l’AFP à Rawalpindi. Des témoignages similaires ont été recueillis dans la capitale Islamabad, à Lahore et dans d’autres régions du pays.

De grandes parties de l’Asie du Sud sont sismiquement actives parce qu’une plaque tectonique connue sous le nom de plaque indienne pousse vers le nord dans la plaque eurasienne.