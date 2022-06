Un Megxit rapide? Meghan Markle et Harry aperçus en Californie avant la fin du jubilé (photos)

Le prince Harry et Meghan Markle sont revenus en Californie dimanche 05 juin 2022, avant la clôture du jubilé de platine de la reine Elizabeth II en Angleterre.

Les Sussex et leurs deux enfants Archie , trois ans et Lilibet, un an, ont quitté tôt les célébrations du jubilé de platine de la reine d’Angleterre. Selon The Sun, le couple et leurs enfants ont été conduits de Frogmore Cottage à l’aéroport de Farnborough avant de décoller à 13h30.

Avec des images à l’appuis, le média informe que le duc et la duchesse ont ensuite été repérés dans un aéroport de Santa Barbara après avoir quitté le jubilé en avion privé. « On pouvait voir le personnel de l’aéroport décharger de gros bagages du jet, y compris ce qui semblait être une chaise haute et une balançoire en bois », rapporte la même source.

Pendant ce temps, un Harry à l’air fatigué a été photographié sur le siège passager d’un Range Rover noir qui a ramené la famille à la maison. « Il n’y a pas eu de fanfare, ils sont juste partis. Ils ne sont pas restés pour le concours du jubilé de platine . », a confié un initié de la famille royale.

A noter que Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, étaient à peine visibles en public lors de la célébration de quatre jours de la reine.

Jeudi dernier, ils ont été photographiés en train de faire taire les jeunes membres de la famille royale dans le bureau du général de division à Trooping the Colour.

Meghan et Harry sont rentrés aux États-Unis avant la fin des célébrations du JubiléCrédit : PA