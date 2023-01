« Un maudit qui jette l’opprobre sur tout un pays », le père Daloa laminé après son acte envers le roi 12 12

Après avoir rampé pour la énième fois devant le roi 12 12 lors de son arrivée à Abidjan cette semaine, le père Daloa fait face actuellement à la colère des ivoiriens. Le blogueur ivoirien est accusé d’avoir jeté du discrédit sur sa nation la Côte d’ivoire.

Le richissime homme d’affaires malien connu sous le nom de roi 12 12 a une fois encore foulé le sol ivoirien ce lundi 23 janvier 2023 pour un court séjour. Lors de sa descente à l’aéroport, l’homme d’affaires a été accueilli chaleureusement par une délégation composée de blogueurs ivoiriens.

Dans le lot, le père Daloa a une fois encore fait une mise en scène dans le but de soutirer, comme il en l’habitude, des billets de banques au malien. En effet, l’homme connu sous le nom de « mendiant professionnel » s’est mis à ramper sur le goudron devant le milliardaire malien tel un reptile, alors qu’il était vêtu d’une tenue aux couleurs du drapeau du Mali sur laquelle l’on peut visiblement lire « le Roi 1212 ».

Répandue telle une trainée de poudre sur la toile, les images de cette mise en scène ont suscité une avalanche de réactions sur la toile. Plusieurs internautes se sont indignés à propos de cet acte rabaissant du père Daloa vis-à-vis du roi 12 12. « Notre aéroport qui est notre vitrine d’akwaba ne doit pas accepter ce genre de geste nauséabond« , a réagi Hayek Hassan dans un post sur ses réseaux sociaux, pendant que le général Makosso écrivait, « Père daloa la plus grosse honte de la cote d’ivoire rampe encore devant un malien oooh honte« .

Dans la foulée, d’autres personnalités ont également donné leur avis à propos de cette scène. « La force de l’homme c’est le travail. Que Dieu nous donne la chance de bien éduquer nos enfants afin de les éloigner de l’oisiveté » « Un maudit qui jette l’opprobre sur tout un pays, Ce sera dommage si les autorités ne réagissent pas« , « On peut solliciter une aide financière à quelqu’un de plus nanti que soi, c’est normal, les saintes écritures prescrivent les dons à ceux qui en ont véritablement besoin. Mais quand on a tous ses membres et toutes ses facultés intellectuelles en place et que demander s’érige en activité, jusqu’à se substituer à un reptile c’est la décadence, cela relève d’une faillite morale », peut-on entre lire dans les commentaires.