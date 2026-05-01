Australie: Rudeboy chute en plein concert, la vidéo enflamme la toile

Victime d’une chute sur scène lors d’un concert en Australie, Paul Okoye, alias Rudeboy, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Entre moqueries et nostalgie de l’ère P-Square, l’incident suscite de nombreuses réactions.

Paul Okoye, ancien membre du duo nigérian P-Square, a été victime d’une chute inattendue en plein concert à Perth, en Australie. L’artiste, connu sous le nom de scène Rudeboy, se produisait sur le titre « Forever », l’un des grands succès du groupe, lorsqu’il a perdu l’équilibre sur scène. La séquence, captée par plusieurs spectateurs, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions.

The shocking moment Rudeboy fell while performing on stage. pic.twitter.com/jBMbPvNIly — Amy (@Cinemababey) April 29, 2026

Certains internautes ont pointé du doigt le port de lunettes de soleil en pleine nuit, estimant que cela aurait pu altérer sa visibilité. D’autres ont préféré y voir une conséquence indirecte de la séparation avec son frère jumeau, Peter Okoye, avec lequel il formait l’un des duos les plus populaires de la scène afrobeat.

Pour rappel, les deux artistes ont mis fin à leur collaboration en raison de désaccords persistants, notamment liés à la gestion financière et aux droits sur leur catalogue musical. Sur les réseaux, les commentaires oscillent entre humour et nostalgie, certains regrettant l’époque où P-Square dominait la scène, d’autres relativisant un incident qui, selon eux, peut survenir à n’importe quel artiste en plein spectacle.





