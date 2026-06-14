Anaïs Baydemir annonce la mort de son père quelques semaines après celle de sa mère

Anaïs Baydemir, figure emblématique de France Télévisions connue pour son rôle de présentatrice météo, traverse une période particulièrement éprouvante. La jeune femme a annoncé publiquement la perte successive de ses deux parents, des événements qui ont profondément affecté sa vie personnelle et professionnelle. Après la disparition de sa mère en mars dernier, la journaliste a dû faire face, le dimanche 14 juin, au décès de son père. Ces épreuves s’accompagnent d’une reprise progressive de son activité à l’écran, après une longue absence justifiée par ces drames familiaux.

Anaïs Baydemir s’était déjà exprimée avec émotion en mars, dévoilant la douleur immense provoquée par le décès de sa mère. Sur ses réseaux sociaux, elle avait partagé un message poignant : « Ma maman… Au sourire éternel, à la générosité sans limite… ne brille plus… Sa présence, son sourire, son aura, sa respiration me manquent déjà tellement… ma maman. Et tout s’écroule. Je reviens vers vous avec une aile cassée, encore triste. Perdre sa maman n’a pas d’équivalent. » Dans cette publication, elle exprimait aussi son cœur brisé et sa gratitude à sa mère tout en implorant pardon pour ses éventuelles erreurs et appelant à la prière pour son repos.

La nouvelle de la disparition de son père, annoncée récemment, est venue s’ajouter à ce lourd fardeau. Dans un message empreint de tristesse, elle a déclaré : « Après sa maman, perdre son papa… coupe ma respiration. Je n’ai plus de mots, de noms, juste des yeux en larmes et un cœur totalement brisé… envie d’hurler. » Elle a aussi demandé aux internautes de prier pour lui, en concluant : « Repose en paix papa… maman je vous aime. Merci pour vos prières. » Par ailleurs, Anaïs Baydemir a partagé cette douleur dans sa langue d’origine, insistant sur la gravité de cette nouvelle perte et le besoin que son père repose en paix.

Retour progressif à l’antenne après un deuil doublement éprouvant

Malgré ces tragédies, Anaïs Baydemir a repris le chemin du travail. Son retour, survenu juste avant le week-end de Pâques, a été marqué par une grande émotion. Elle a tenu à partager avec ses téléspectateurs la peine profonde qu’elle ressentait encore : « Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver. Je reviens vers vous avec une aile cassée, encore triste. Perdre sa maman n’a pas d’équivalent. » Cette phrase a souligné la difficulté à retrouver une certaine normalité après une telle expérience.

Lors de son premier bulletin depuis son retour, la présentatrice météo a également exprimé sa gratitude envers le public pour le soutien reçu pendant cette période compliquée. « Merci pour tous vos messages de bienveillance et d’amour, ça m’a câliné le cœur », avait-elle confié, avant d’annoncer une météo clémente pour le week-end de Pâques. Son retour progressif marque une étape importante dans son processus de deuil, qui se fait jour face à la perte de ses deux parents.

Cette période douloureuse est aussi vécue au sein de sa famille proche, avec ses enfants et son mari qui lui apportent un soutien indispensable. Anaïs Baydemir, aimée pour son naturel et sa bonne humeur à l’écran, fait face aujourd’hui à une succession d’épreuves personnelles d’une intensité exceptionnelle tout en tentant de reprendre une part de sa vie professionnelle.