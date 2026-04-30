«Ma vie était plus facile quand j’avais plusieurs femmes», Akon relance le débat sur la polygamie

Dans une interview, le chanteur sénégalo-américain affirme que sa vie était plus simple avec plusieurs partenaires. Une déclaration qui intervient quelques mois après sa séparation avec son épouse de longue date.

Akon, figure majeure de la scène musicale sénégalo-américaine, a livré une déclaration sans détour sur sa vie privée lors d’un entretien accordé au média The Shade Room. L’artiste de 53 ans est revenu sur ses relations passées, évoquant notamment sa vision assumée de la polygamie. Selon lui, son quotidien était plus simple lorsqu’il entretenait plusieurs relations à la fois, estimant que la vie à deux s’avère, à ses yeux, plus complexe.

« Ma vie était beaucoup plus facile quand j’étais entouré de plusieurs femmes. C’est beaucoup plus difficile avec une seule femme », a-t-il confié. Ces propos interviennent dans un contexte personnel particulier. Cette prise de parole survient quelques mois après la demande de divorce de son épouse de longue date, Tomeka Thiam, avec laquelle il était marié depuis près de trois décennies. Une déclaration qui ne manquera pas de susciter des réactions, tant elle relance le débat sur les choix de vie et les modèles relationnels défendus par certaines figures publiques.





