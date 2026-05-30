Kev Adams participe aux auditions d’America’s Got Talent aux États-Unis

Kev Adams, l’humoriste français bien connu, franchit un nouveau cap dans sa carrière en participant aux auditions de la 21e saison d’America’s Got Talent. Ce programme de divertissement américain, diffusé sur NBC, donne à Adams l’opportunité de présenter son univers comique à un tout nouveau public : celui des États-Unis. Son passage à l’écran est programmé pour le mardi 2 juin 2026, lors du lancement très attendu de cette nouvelle saison. À travers cette initiative, Kev Adams cherche à élargir son rayonnement international et à s’imposer sur la scène humoristique outre-Atlantique.

Dans cette édition 2026, le jury historique reste inchangé, offrant un panel de personnalités influentes. Simon Cowell, célèbre producteur et figure emblématique d’America’s Got Talent, rejoint l’actrice Sofia Vergara, la chanteuse Mel B, ainsi que l’humoriste Howie Mandel. Ces quatre membres du jury seront chargés d’évaluer la performance de Kev Adams durant les auditions. Ce dispositif impose aux candidats de convaincre les jurés afin d’éviter les buzzers rouges qui signifient une élimination immédiate. Le fonctionnement rappelle étroitement celui de l’émission française La France a un incroyable talent, dans laquelle Kev Adams connaît déjà une certaine notoriété grâce à des figures telles qu’Éric Antoine ou Marianne James.

Une étape supplémentaire dans la carrière de Kev Adams

En France, Kev Adams s’est imposé au fil des ans comme l’un des humoristes les plus populaires de sa génération. Il a été révélé au grand public en 2010 grâce à sa participation à l’émission On n’demande qu’à en rire sur France 2, un show présenté par Laurent Ruquier et consacré à la découverte de nouveaux talents humoristiques. Son style frais et sa capacité à incarner les préoccupations d’une génération ont rapidement conquis un large public.

Le véritable décollage de sa notoriété est cependant survenu avec la série Soda, diffusée sur M6, qui a rencontré un succès notable auprès des adolescents et jeunes adultes. Depuis lors, Kev Adams a diversifié ses activités enchaînant spectacles à guichets fermés, rôles au cinéma et participation en tant que juré dans Mask Singer sur TF1. Il est également actif derrière la caméra, produisant des projets humoristiques comme L’humour à la plage.

Fort de cette carrière enrichie par plusieurs années d’expérience et une popularité solide en France, Kev Adams tente désormais une percée sur le marché américain, réputé pour être l’un des plus exigeants et compétitifs au monde. Participer à America’s Got Talent représente une opportunité de toucher un public inédit, mais cela implique aussi de s’adapter à des codes différents, notamment par rapport à l’humour et aux attentes des spectateurs américains. La réussite lors des auditions sera déterminante pour accéder aux étapes suivantes du concours.

Cette initiative s’inscrit dans un prolongement naturel de la carrière de Kev Adams, qui s’inscrit dans la lignée de plusieurs artistes français tentant leur chance à l’international. Gad Elmaleh, humoriste et mentor pour Adams, s’est lui aussi confronté au public américain en s’installant à New York dès 2015 et en proposant notamment un spectacle sur Netflix intitulé American Dream en 2018. Kev Adams suit ainsi un parcours similaire, cherchant à s’exporter au-delà des frontières françaises.

Par ailleurs, la tendance est observable chez d’autres artistes hexagonaux qui utilisent des plateformes télévisuelles internationales pour booster leur carrière. En Chine, Joyce Jonathan a remporté l’émission Ride the Wind en 2024, consolidant sa notoriété sur le continent asiatique. Au Royaume-Uni, Cyril Cinélu, lauréat de la 6e saison de la Star Academy française, a également tenté sa chance sur différents castings étrangers. Le chanteur Soan, quant à lui, a participé à des émissions musicales internationales. Ce phénomène illustre l’attrait croissant pour ces formats télévisés mondiaux comme tremplin professionnel.

Le résultat de cette tentative d’internationalisation par Kev Adams sera révélé à partir du 2 juin, date à laquelle sa prestation sera diffusée sur NBC lors du lancement d’America’s Got Talent. Cette étape est scrutée avec attention par ses fans, ainsi que par les observateurs de son parcours artistique.