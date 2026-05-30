William Leymergie fait une déclaration tendre à Sophie Davant devant leur frigo William Leymergie et Sophie Davant échangent une tendre déclaration devant leur frigo garni de souvenirs Sophie Davant et William Leymergie partagent une déclaration touchante devant leur frigo William Leymergie fait une déclaration tendre à Sophie Davant devant leur frigo

L’année 2027 s’annonce exceptionnelle pour Sophie Davant et William Leymergie, deux figures emblématiques du paysage audiovisuel français. En couple depuis trois ans, les deux animateurs prévoient de partager leur histoire d’amour mais aussi leur riche parcours professionnel à travers un spectacle inédit intitulé Replay. Cette création, qui devrait voir le jour dans le courant de l’année prochaine, s’inspire pleinement de leur vie commune et de leur expérience de plus de 40 ans devant les caméras et dans les coulisses de la télévision.

Le spectacle Replay proposera aux spectateurs un voyage à travers le temps en retraçant non seulement leur histoire de couple, mais aussi leur grande aventure télévisuelle. Le communiqué officiel précise que cette pièce sera « totalement inspirée de leur histoire d’amour avec le public qui dure depuis plus de 40 ans » et qu’elle permettra de revisiter des moments marquants ayant contribué à forger la mémoire collective des téléspectateurs français. Dès la rentrée 2027, Sophie Davant et William Leymergie entameront une tournée dans différentes régions de France avant de poser leurs valises à Paris pour une saison dans la capitale. Ce projet représente une étape nouvelle dans leur vie professionnelle et personnelle.

Sophie Davant, mère de Valentine, et William Leymergie ont croisé leurs trajectoires professionnelles bien avant de s’engager sentimentalement. Tous deux anciens salariés de France Télévisions, ils ont partagé près de trente années de collaboration sur les plateaux et dans les bureaux du service public. Ces décennies passées côte à côte leur ont laissé des souvenirs indélébiles qu’ils cultivent encore aujourd’hui, comme en témoignent les nombreuses photos conservées sur le réfrigérateur de leur domicile, souvenirs visuels d’une époque révolue.

Sophie Davant et William Leymergie révèlent des souvenirs de leur carrière commune

Ce jeudi 28 mai, Sophie Davant a offert à ses abonnés sur Instagram un aperçu intime de leur quotidien en publiant une vidéo où elle apparaît avec William Leymergie devant leur réfrigérateur couvert de photographies anciennes. Ces clichés rappellent notamment leurs débuts dans le monde de la télévision, au sein de France Télévisions. En commentant ces images, Sophie a précisé : « Ça vous dis quelque chose ça ? C’était en 1998 », faisant ainsi revivre ces instants passés devant les caméras.

Dans cette vidéo, William Leymergie a reconnu certains portraits en s’interrogeant avec curiosité, « C’est moi là ? », ce à quoi Sophie, avec complicité et malice, a répondu : « Oui, tu as beaucoup changé. C’est plus du tout la même tête ». La scène a été ponctuée par une voix off féminine qui a complimenté le couple en déclarant : « Mais vous êtes toujours aussi beaux ! » Sophie Davant a alors répliqué avec légèreté : « Ça se voit ! », et William a ajouté, dans un ton complice, « Surtout elle ».

Cette séquence pleine de tendresse a suscité de nombreux commentaires élogieux de la part des internautes, qui n’ont pas manqué de souligner la complicité et le charme toujours présents du couple. Les fans ont ainsi salué leur parcours, tant professionnel que personnel, témoignant également de leur attachement à ces personnalités emblématiques de la télévision française.