Le jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place , animé par Cyril Féraud sur France 2, a récemment été confronté à une situation rare et délicate liée au décalage entre l’enregistrement et la diffusion. Lors de l’émission diffusée le 28 mai 2026, une question posée à un candidat sur le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) s’est avérée obsolète, suite à un rebondissement judiciaire intervenu dans le monde du football continental. Cette mise à jour inattendue a nécessité une intervention rapide des équipes de production pour informer les téléspectateurs et éviter toute confusion ou polémique.

Ce type de problème illustre les défis auxquels sont confrontés les programmes enregistrés à l’avance, dont le contenu peut devenir caduc au regard d’événements récents. Ici, la question sur la CAN, sport très suivi, s’est trouvée décalée par rapport à l’actualité sportive et judiciaire en pleine évolution.

L’incident n’a toutefois pas perturbé le bon déroulement du jeu ni influencé le parcours du candidat, démontrant la capacité d’adaptation des équipes pour gérer ces aléas en temps réel.

Lors de l’émission enregistrée le 6 mars 2026, le candidat Guillaume a été interrogé sur l’identité du vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2026. Après avoir utilisé un joker, appelé « carré », pour réduire ses options, il a choisi la Tunisie parmi quatre propositions. À ce moment-là, la réponse correcte attendue était le Sénégal, sacré champion en janvier 2026 après avoir battu le Maroc 1-0 en finale.

Mais entre l’enregistrement puis la diffusion presque trois mois plus tard, le contexte a radicalement changé. Le 17 mars 2026, la Confédération africaine de football (CAF) a disqualifié le Sénégal à la suite d’une réclamation du Maroc. Cette décision concordait avec l’article 82 et 84 du règlement de la compétition et condamnait l’équipe sénégalaise pour avoir quitté le terrain une douzaine de minutes afin de protester contre une décision arbitrale lors de la finale.

Le Sénégal a été déclaré perdant sur tapis vert, annulant ainsi leur titre officiel de champion. Ce retournement de situation a rendu la réponse initialement attendue dans le jeu erronée au moment de la diffusion. La disqualification a déclenché de nombreuses réactions dans le monde du football africain et reste sujette à contestation devant le Tribunal arbitral du sport, qui doit encore trancher définitivement sur cette affaire.

Dans Tout le monde veut prendre sa place, cette controverse sportive a créé un cas inédit, où une question de culture générale liée à un événement récent s’est vu démentie par des faits postérieurs.

France 2 opte pour un bandeau explicatif afin d’informer les téléspectateurs

Pour éviter toute confusion ou mauvaise interprétation, la chaîne France 2, en concertation avec la production de l’émission et Cyril Féraud, a pris la décision d’insérer un bandeau rectificatif à l’écran pendant la séquence concernée par cette question. Ce bandeau précisait clairement : « Résultat de la CAN 2025/2026 en attente de la décision du Tribunal arbitral du sport ».

Cette mesure d’informations complémentaires a permis d’encadrer la diffusion et de replacer le contexte sans désinformer les téléspectateurs concernant ce sujet sensible et en pleine évolution. Elle illustre aussi la nécessité de rester vigilants face à l’imprévisibilité des événements sportifs qui peuvent altérer la validité de contenus enregistrés longtemps à l’avance.

Quant au candidat Guillaume, cette situation ne l’a pas favorisé, puisqu’il n’a pas donné la bonne réponse initiale et a été éliminé avec un total de quatre points. Le déroulement du jeu reste inchangé malgré cette polémique inattendue liée à un fait extra-émission.