Julien Cohen bientôt papa pour la quatrième fois

Julien Cohen, ancien visage emblématique de l’émission « Affaire conclue » sur France 2, a récemment annoncé une nouvelle qui intéresse ses nombreux fans. Après une période de discrétion sur les réseaux sociaux, l’antiquaire de 60 ans a révélé à Jordan de Luxe, lors d’une interview diffusée sur Youtube, qu’il s’apprête à devenir père pour la quatrième fois. Ce nouvel enfant est une fille qui portera le prénom d’Ella, fruit de sa relation actuelle avec sa compagne Mélanie. Cette annonce a suscité l’attention tant pour la joyeuse nouvelle que pour le contexte familial et générationnel entourant ce futur parentage.

Jusqu’à présent très actif sur les réseaux sociaux, Julien Cohen est resté silencieux depuis le 28 mars dernier, créant une attente chez ses abonnés. C’est dans ce contexte qu’il a fait cette déclaration importante, confirmant d’abord l’arrivée imminente de son bébé dans les semaines qui viennent. Désormais chroniqueur dans l’émission « Tout beau tout neuf » sur W9, il sera également l’invité du journaliste Jordan de Luxe le 4 juin prochain, pour évoquer plus en détail ce nouvel événement personnel. Cette rare prise de parole publique marque donc un moment clé dans la vie de l’ancien animateur.

Julien Cohen est déjà père de trois enfants issus de ses précédentes relations. Ses deux aînés, Carla et Zacary, sont nés de son premier mariage avec Marie-Laure. Sa troisième enfant, Nina, est le fruit de son deuxième mariage avec Karine Ohana-Cohen. Nina, qui est aujourd’hui âgée d’une vingtaine d’années, a déjà commencé à former sa propre famille. Désormais, Julien Cohen s’apprête à accueillir Ella, sa première fille avec Mélanie, sa nouvelle compagne, apportant une nouvelle dynamique à son arbre généalogique.

Julien Cohen et Mélanie, vingt ans d’écart : une relation sous le regard du public

Durant son entretien avec Jordan de Luxe, Julien Cohen a également partagé quelques précisions sur Melanie, la mère de son futur enfant. Âgée de 40 ans, elle a vingt ans de moins que lui, étant née en 1986, tandis que lui est né en 1966. Ancienne gymnaste, Mélanie travaille dans le même univers que Julien, puisqu’ils se sont rencontrés sur le plateau d’ »Affaire conclue ». Cette différence d’âge est au cœur des discussions médiatiques entourant leur couple, notamment en raison de la grossesse de Julien à 60 ans.

Interrogé sur les critiques prévisibles à propos de son âge avancé pour une nouvelle paternité, Julien Cohen a répondu avec humour et philosophie en déclarant : « C’est tellement bon d’être fou. Soyons différents des autres. » Il assume pleinement ce choix de vie et sa situation familiale atypique, répondant par la différence plutôt que par la conformité aux conventions sociales. Ce positionnement marque clairement son état d’esprit face aux jugements qu’il peut susciter.

Concernant la réaction de ses autres enfants à cette nouvelle, Julien Cohen a expliqué que l’annonce avait été bien accueillie, notamment car l’un de ses fils a déjà deux enfants. Il a même souligné un paradoxe générationnel amusant : sa future fille Ella sera chacuni, la tante des petits-enfants de son frère, alors qu’elle sera la benjamine de la famille Cohen, créant ainsi un décalage familial original. Cette situation illustre les évolutions des structures familiales contemporaines où les générations peuvent parfois se chevaucher de manière inattendue.