Paul Larrouturou évincé de Franceinfo, ses collègues se réjouissent de son départ

France info s’apprête à connaître un important bouleversement à l’aube de la saison 2026-2027, marqué par le départ de Paul Larrouturou. Cette éviction, intervenue après seulement une saison au sein de la station publique, suscite de vives réactions en interne. Alors que le journaliste quittera prochainement ses fonctions, une réorganisation profonde du service politique de la matinale est en cours, soulignant les tensions et les critiques exprimées par certains de ses collègues.

Le mouvement chez France info intervient dans un contexte de renouvellement global de ses équipes avant l’été, période traditionnelle du mercato dans les médias audiovisuels français. Le départ de Jérôme Chapuis, directeur de la matinale depuis trois ans, avait déjà ouvert la voie à des changements majeurs. C’est son successeur, Simon Le Baron, qui reprendra désormais cette responsabilité, tout en étant chargé de l’entretien politique de 8h30 en matinée, un poste occupé jusque-là par Paul Larrouturou.

La direction de France info a officialisé l’éviction de Paul Larrouturou dans un communiqué dans lequel Agnès Vahramian, directrice de la chaîne, le remercie pour son engagement et lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. Ce départ intervient moins d’un an après son intégration à France info, venue de TF1 où il avait une carrière bien établie. Les raisons précises de cette éviction restent cependant partiellement floues et ont donné lieu à plusieurs révélations issues des coulisses de la station.

Les tensions internes et les critiques autour de Paul Larrouturou

Malgré le ton officiel et courtois du communiqué de la direction, la réalité au sein de France info semble plus conflictuelle. Plusieurs témoignages recueillis sous couvert d’anonymat indiquent une ambiance tendue, notamment entre Paul Larrouturou et l’animatrice Agathe Lambret. Selon ces sources, des rivalités personnelles auraient contribué à la difficulté de collaboration, avec une « petite querelle d’ego » évoquée entre les deux journalistes.

Les critiques concernent également la qualité et l’implication professionnelle de Paul Larrouturou. Un salarié du service déclare que le journaliste « ne travaillait pas assez ses interviews » à une période cruciale, alors que l’élection présidentielle de 2027 approche et que la rigueur dans le travail politique est jugée indispensable. Une autre source interne souligne que, contrairement à sa prédécesseure Salhia Brakhlia, Larrouturou « n’a pas cherché à s’intégrer à la rédaction » et semble être resté isolé, attaché à ses projets personnels sans véritable volonté d’inclure ses collègues.

Ces commentaires pointent une erreur de casting selon les insiders, sans pour autant remettre en cause la personnalité de Paul Larrouturou, mais plutôt son adéquation avec la dynamique et les exigences du service politique de France info. Ces tensions internes expliqueraient en partie le choix de la direction d’accélérer son départ.

Contacté par Le Parisien Aujourd’hui en France, Paul Larrouturou a répondu avec retenue aux critiques formulées à son encontre. Le journaliste, âgé de 39 ans, a affirmé faire « confiance à l’intelligence des auditeurs » et à leur jugement sur le travail qu’il a fourni auprès d’Agathe Lambret. Il n’a cependant pas souhaité s’étendre davantage sur les raisons exactes de son départ ni sur les différends évoqués.

Cette vague de départs et de réorganisation à France info s’inscrit dans un contexte médiatique où la pression autour des émissions politiques est considérablement accrue, notamment en raison des échéances électorales majeures. Le remplacement de Paul Larrouturou par Simon Le Baron, lui-même issu d’une autre génération de journalistes, témoigne d’un repositionnement stratégique de la station dans l’objectif d’affiner son offre éditoriale pour l’année à venir.