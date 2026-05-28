Regina Daniels: «Je n’ai plus envie de me marier » 

Après sa rupture très médiatisée avec le sénateur Ned Nwoko, l’actrice de Nollywood Regina Daniels affirme ne plus souhaiter se remarier. Mère de deux enfants, elle assure toutefois vouloir agrandir sa famille et espère avoir une fille, tout en revenant sur sa nouvelle vie de célibataire.

L’actrice nigériane de Nollywood Regina Daniels a confié qu’elle ne souhaitait plus se remarier après sa séparation très médiatisée avec son ex-mari, le sénateur Ned Nwoko. Mère de deux garçons, la comédienne a toutefois assuré qu’elle désirait encore agrandir sa famille. Lors d’un récent direct sur TikTok avec le créateur de contenu Jarvis, elle a expliqué vouloir absolument avoir une fille. « Je veux six enfants et j’en ai déjà deux, deux garçons. C’est fou, mais pour une raison ou une autre, je n’ai plus du tout envie de me marier. En revanche, je veux absolument avoir une fille », a-t-elle déclaré.

L’actrice a également expliqué sa vision de la famille et des relations entre parents et enfants : « Les garçons grandissent, se marient et se concentrent davantage sur leur propre foyer. Les filles, elles, restent souvent plus proches de leurs parents. » Regina Daniels et Ned Nwoko s’étaient mariés en 2019, une union qui avait suscité de nombreuses réactions en raison de leur importante différence d’âge. L’actrice avait alors 19 ans, tandis que le milliardaire nigérian était âgé de plusieurs décennies de plus.

Le couple a eu deux enfants avant que leur relation ne traverse une grave crise à la fin de l’année 2025. Des accusations publiques liées à des problèmes de dépendance avaient alors émergé, avant que Regina Daniels ne les réfute fermement. L’actrice avait ensuite accusé son mari de manipulation et de violences psychologiques, avant de quitter le domicile conjugal pour s’installer seule. Depuis, elle affirme être célibataire.





