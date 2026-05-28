Laëtitia Milot opérée en urgence pour une occlusion intestinale

La comédienne Laëtitia Milot, célèbre pour son rôle de Mélanie dans la série télévisée Plus belle la vie et animatrice du Meilleur Pâtissier avant Olivier Minne, a dévoilé un épisode dramatique de son parcours de santé. Atteinte d’endométriose depuis de nombreuses années, maladie chronique souvent méconnue et sous-estimée, elle a frôlé la mort en raison d’une complication sévère liée à cette pathologie. Lors d’un entretien publié le 27 mai 2026 dans le podcast Métamorphose , la comédienne a partagé ce combat, révélant ainsi l’impact profond de la maladie sur sa vie personnelle et sa santé, au-delà des douleurs gynécologiques habituelles.

En 2016, alors qu’elle envisageait une grossesse avec son mari Badri, qu’elle a épousé en 2007, Laëtitia Milot a entrepris un protocole de fécondation in vitro. Les examens médicaux réalisés dans ce cadre ont révélé une situation alarmante. Sa gynécologue, préoccupée par les résultats, a immédiatement consulté un chirurgien spécialisé. Ce dernier lui a annoncé sans détour que son état était critique : deux nodules issus de l’endométriose se situaient face à face sur ses intestins, ne laissant qu’un espace minime entre eux. Cette configuration risquait de provoquer une occlusion intestinale, complication pouvant entraîner la mort si elle n’était pas prise en charge en urgence.

Cette révélation a été un choc, d’autant plus que Laëtitia Milot n’avait pas pleinement conscience de la gravité de son état. Le choc de la nouvelle fut renforcé par le fait que la comédienne ne ressentait pas la douleur intense que sa condition aurait normalement engendrée. Le chirurgien expliqua que cette absence apparente de douleur était due à une accoutumance. Vivre depuis des années avec l’endométriose avait entraîné chez elle une tolérance à la souffrance, rendant difficile la reconnaissance des signaux d’alerte graves. Elle a également révélé que la prise de conscience s’est accentuée en se rappelant qu’une de ses tantes avait subi une occlusion intestinale l’année précédente, mesurant ainsi la gravité potentielle de sa propre situation.

Un combat médical sauvé d’une issue fatale et une maternité retrouvée

Suite au diagnostic, Laëtitia Milot a été rapidement opérée pour éliminer la menace d’occlusion intestinale. L’intervention chirurgicale s’est avérée vitale et a permis de stabiliser son état de santé. Après cette épreuve, l’actrice a pu reprendre son projet de maternité. Malgré les années passées à vivre avec une maladie chronique complexe et les obstacles engendrés par l’endométriose, la nature lui a finalement souri.

Le 14 novembre 2017, Laëtitia Milot a annoncé sa grossesse, confirmée à trois mois. Elle a donné naissance à une fille, prénommée Lyana, le 14 mai 2018. Ce témoignage souligne un parcours marqué par la résilience face à des problèmes médicaux graves. Par ailleurs, l’actrice continue à s’engager publiquement dans la sensibilisation à l’endométriose, une maladie encore trop souvent mal diagnostiquée et sous-évaluée dans ses conséquences. En partageant son expérience dans le podcast Métamorphose, elle met en lumière les risques potentiellement mortels de cette pathologie et incite à une meilleure vigilance médicale.