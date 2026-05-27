Paul Larrouturou évincé de franceinfo à la rentrée prochaine

Paul Larrouturou, animateur reconnu pour son entretien politique quotidien à 8h30 sur franceinfo, ne sera pas reconduit à la rentrée prochaine. Après une année à la tête de cette tranche d’actualité politique majeure, le journaliste cèdera sa place à Simon Le Baron, un visage bien connu du paysage audiovisuel public. Cette décision a été officialisée le mardi 26 mai par un communiqué de la direction de franceinfo, soulignant la fin d’un chapitre et le début d’une nouvelle ère pour la matinale et l’entretien politique phare de la station.

Depuis son arrivée sur franceinfo, Paul Larrouturou s’était fait remarquer par son ton direct et son approche approfondie des questions politiques, notamment à travers son interview quotidienne et son podcast vidéo « Pour info ». Ancien présentateur de la matinale « Bonjour ! » sur TF1, il avait rejoint franceinfo pour animer cette case horaire stratégique, destinée à décrypter les enjeux politiques avant le début de la journée. Sa bio Instagram mentionnait encore récemment ses interventions en direct les week-ends dans l’émission de Mohamed Bouhafsi et sa présence régulière aux côtés de la journaliste Agathe Lambret en semaine. Cependant, il quitte l’antenne de franceinfo le 2 juillet prochain.

La décision de ne pas reconduire Paul Larrouturou semble s’inscrire dans un mouvement plus large de réorganisation à franceinfo, notamment liée au départ volontaire de Jérôme Chapuis à la tête de la matinale. Ce dernier a indiqué vouloir explorer de nouvelles formes de journalisme après trois ans passés à piloter cette tranche matinale. Ce changement structurel ouvre ainsi la voie à l’arrivée d’un nouveau talent pour reprendre le flambeau sur plusieurs fronts clés de la station.

Franceinfo : une voix bien connue du service public pour remplacer Paul Larrouturou

La direction de franceinfo a retenu Simon Le Baron pour succéder à Paul Larrouturou à la présentation de l’entretien politique de 8h30. Ce choix accompagne également la nomination de Simon Le Baron à la tête de la matinale, poste laissé vacant par le départ de Jérôme Chapuis. Simon Le Baron dispose d’une solide expérience au sein de Radio France et est reconnu pour sa voix chaleureuse et sa capacité à instaurer un lien de confiance avec ses auditeurs, qualités mises en avant par Agnès Vahramian, directrice de franceinfo.

Entré à Radio France en 2011, Simon Le Baron avait d’abord intégré le réseau des radios locales « Ici » avant de rejoindre la rédaction de franceinfo en 2012, où il a travaillé pendant huit saisons. En 2020, il prend un nouveau virage en rejoignant France Inter comme journaliste politique, chargé tout particulièrement de la couverture de l’Élysée. Après avoir exercé comme grand reporter, il est devenu l’un des présentateurs remplaçants de la matinale de France Inter depuis trois saisons, ce qui lui a donné une visibilité importante et une expérience confirmée dans le journalisme politique matinal.

Ce passage de témoin intervient dans un contexte de forte concurrence et de mutation des formats d’information dans le paysage radiophonique. La matinale et l’entretien politique de 8h30 représentent des moments clés pour informer les citoyens sur les enjeux du jour et préparer les débats publics à venir. La présence d’un professionnel reconnu comme Simon Le Baron, habitué à ce type d’exercice, illustre la volonté de franceinfo de maintenir une offre journalistique rigoureuse et accessible au plus large public.