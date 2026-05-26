Zodiaque revient en prime time le 18 juin sur TF1 avec Francis Huster mais sans Claire Keim

Zodiaque , série emblématique de la télévision française, fait son grand retour sur TF1 avec une troisième saison très attendue, diffusée dès le 18 juin 2026 à 21h10. Depuis son lancement initial en 2004, la fiction a su séduire un large public, atteignant des audiences impressionnantes, avec 10,8 millions de téléspectateurs pour la première saison et 8,17 millions pour la seconde, en 2006, sous le titre Le Maître du Zodiaque. Cette nouvelle saison s’inscrit dans la continuité des succès précédents en proposant un suspense intense autour d’une intrigue policière centrée sur une famille de notables attaquée par un tueur en série.

La chaîne TF1 a confirmé très récemment les détails de cette suite, promettant un retour captivant fidèle à l’esprit originel de la série. Réputée pour sa tension dramatique et ses personnages profonds, la saga retrouve son ambiance particulière portée par des acteurs phares, tout en intégrant un casting renouvelé afin de s’adapter aux enjeux de la narration contemporaine. Ce renouveau souligne aussi la volonté de la production de ravir à la fois anciens fans et nouveaux spectateurs.

Francis Huster, figure incontournable de Zodiaque, reprend son rôle du commissaire Keller vingt ans après le début de la série. Son retour marque un événement majeur de cette saison 3, attendu avec impatience par les amateurs de la saga. En marge de ce retour, l’absence de Claire Keim se fait toutefois ressentir. L’actrice ne participera pas à cette nouvelle saison, invoquant des contraintes liées à son emploi du temps, une décision qu’elle a qualifiée de « un peu douloureuse », exprimant ainsi son attachement au projet.

Un casting renouvelé et une intrigue centrée sur la famille Escoffier

Pour pallier cette absence, le casting de la troisième saison a profondément évolué. Francis Huster sera épaulé par Philypa Phoenix, qui incarne Nadia, capitaine de police chargée de l’enquête, responsable d’apporter un éclairage nouveau aux investigations. Par ailleurs, Erika Sainte rejoint également la distribution dans le rôle de Garance, un personnage clé appartenant à la cellule familiale autour de laquelle s’articule l’intrigue. La série accueille aussi Catherine Marchal, Marine Delterme et Arthur Jugnot, tous en rôles majeurs, composant ainsi une distribution solide mêlant expériences reconnues et sang neuf.

L’histoire reprend la structure dramatique qui avait fait le succès des saisons précédentes : une famille influente, prise pour cible par un serial killer. Cette fois, la famille Escoffier, spécialisée dans la production d’huile d’olive dans le sud de la France, devient le foyer du cauchemar. L’action s’ouvre sur un événement tragique lors du mariage d’Adrien Escoffier, dont la future épouse est assassinée dans des circonstances troublantes. Parallèlement, Garance, partenaire de Vincent Escoffier (interprété par Lannick Gautry), reçoit des messages cryptiques évoquant Nostradamus, symboles d’une menace grandissante et mystérieuse. Ces éléments posent une atmosphère de suspense glaçante, caractéristique des deux premières saisons.

Le choix du contexte familial associant patrimoine et drames personnels confère à cette saison 3 une nouvelle dynamique tout en poursuivant le fil rouge des tensions psychologiques et des enquêtes minutieuses. La diffusion prochaine annonce un retour au cœur d’un univers où manipulations et suspense s’entrelacent pour captiver les téléspectateurs. TF1 place ainsi son pari sur la continuité d’une saga qui reste parmi les favorites durant la période estivale.